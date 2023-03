Palikarov e Geminiani con l’ISA in concerto a Atri e L’Aquila

Ultime due date della stagione Venerdì 31 marzo, ore 21.00 al Teatro Comunale di Atri e Sabato 1° aprile, ore 18.00 al Ridotto del Teatro Comunale “V. Antonellini”

ATRI – Protagonista della produzione dell’ISA di questa settimana sarà il bulgaro Grigor Palikarov, uno dei più grandi direttori d’orchestra europei, al suo debutto con l’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese. Artista internazionale dal curriculum ricchissimo con numerosi concerti tenuti in tutto il mondo e riconoscimenti importanti per la sua attività, dirigerà i due concerti della 48° stagione ISA venerdì 31 marzo 2023, alle ore 21.00 al Teatro Comunale di Atri e sabato 1° aprile 2023 alle 18.00 all’Aquila, presso il Teatro del Ridotto Comunale.

Solista ospite Gabriele Geminiani, primo violoncello dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e dell’Orchestra Mozart di Claudio Abbado. Interprete di primo piano sui palcoscenici italiani e fra i violoncellisti più riconosciuti della sua generazione.

Il programma del concerto dal titolo Modello e Ispirazione prevede l’esecuzione dell’Ouverture op. 43 Le creature di Prometeo di Ludwig van Beethoven, il Concerto in Do maggiore per violoncello e orchestra di Franz Joseph Haydn. I suoni dei due compositori riecheggiano nel brano che completa il programma: la Sinfonia n. 2 in si bemolle maggiore D. 125 di Franz Schubert, il cui primo movimento sembra essere un ostentato omaggio al maestro di Bonn, mentre il secondo ha un chiaro stampo haydniano.

Con questa produzione si conclude la stagione dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese ad Atri dove, da ottobre a oggi, l’ISA ha presentato grandi nomi del concertismo italiano e internazionale, celebri pagine del repertorio sinfonico cui si sono affiancate proposte ricercate e originali.

Afferma Ettore Pellegrino, direttore artistico dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese: “Siamo stati felici di aver portato a termine questa serie di concerti ad Atri, centro che si distingue per la sensibilità culturale e artistica dei suoi abitanti e dell’Amministrazione Comunale. Abbiamo condiviso concerti che ci hanno condotto in appassionanti ‘viaggi’: nella magia del cinema di Hollywood, o nell’Oriente, con il concerto organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Aquila sul medioevo. Abbiamo ospitato poi vere stelle del concertismo internazionale come Enrico Dindo e come Gabriele Geminiani che si esibirà con noi in questa produzione nel Concerto in Do maggiore per violoncello e orchestra di Haydn.

Sia per il concerto dell’Aquila che per quello di Atri, i biglietti possono essere acquistati in prevendita su ciaotickets.com e nelle rivendite autorizzate. Per entrambe le date il botteghino del teatro aprirà due ore prima del concerto.

Per info www.sinfonicaabruzzese.eu