“Stabat Mater” di Luigi Boccherini in scena a Celano

CELANO – La Confraternita della Chiesa Ss. Maria della Grazie inaugura con un’opera sacra le prossime festività pasquali, per dare alla cittadinanza un messaggio di pace e speranza in musica. Sabato 1 Aprile alle ore 21 andrà in scena, nella Chiesa Madonna delle Grazie, lo “Stabat Mater” di Luigi Boccherini nella versione originale del 1781 per soprano, di rara esecuzione. Protagonisti dell’evento saranno il soprano marsicano Chiara Tarquini (ideatrice del progetto) e il quintetto d’archi costituito da Dana Stancu e Viola D’Ambrosio (violini), Federico Orlando (violoncello), Violeta Stancu (viola) e Bruno Graziosi (contrabbasso). Suddivisa in undici sezioni, la sequenza dell’opera è su testo latino, attribuito a Jacopone da Todi, o più probabilmente a Innocenzo XIII e descrive l’angoscia e la sofferenza della Madonna ai piedi della Croce. Un inno popolare che solitamente accompagna la Via Crucis ed è spunto e motivo profondo per avviare le meditazioni della Settimana Santa. Ingresso libero.

