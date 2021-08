L’Aquila, D’Angelo: “Coraggio Italia per rifondare un’area politica del buon senso”

“C’è un’area ampia e indispensabile da ricostruire e ‘Coraggio Italia’ vuole essere la forza in grado di aggregarla dal basso e darle voce”

L’AQUILA – “Dopo questa crisi nulla sarà più come prima, anche in politica. E ciò vale in particolare sul territorio, che per la vicinanza ai problemi dei cittadini ha sempre rappresentato un laboratorio ideale per la politica di domani. Noi siamo pronti a intercettare il futuro e ad esserne protagonisti”. Lo dichiara Daniele D’Angelo, capogruppo di ‘Coraggio Italia’ al Comune dell’Aquila.

“Ci troviamo in una fase di sconvolgimenti e riclassificazioni – prosegue D’Angelo -, con una situazione difficile che ha costretto tutte le forze in campo a fare i conti con l’adeguatezza delle proposte programmatiche e la volontà di costruire una classe dirigente in grado di realizzarle. ‘Coraggio Italia’ intende aggregare quell’area del buon governo, della competenza, della progettualità, dell’ambizione ideale unita a un sano pragmatismo, potenzialmente maggioritaria e oggi orfana di rappresentanza, indispensabile per vincere e soprattutto per governare, a tutti i livelli. Sulla scena abbiamo forze che hanno deciso di non avere un futuro e si candidano all’annessione, altre che occupano uno spazio ben definito, ma c’è un’area ampia e indispensabile da ricostruire e ‘Coraggio Italia’ vuole essere la forza in grado di aggregarla dal basso e darle voce, a partire da una visione per il territorio. Il gruppo dell’Aquila è stato fra i primi in Italia a credere in questo progetto – conclude -, e in una terra così duramente colpita ma così piena di risorse e potenzialità la sfida di crescere, dando una casa a chi vuole scommettere sul futuro, sul territorio e su un’area politica del buon senso da rifondare, sarà particolarmente significativa”.