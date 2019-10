L’Aquila, Campionati europei di Goalball: lunedì la cerimonia inaugurale

Al via con la sfilata degli atleti nel cuore della città la manifestazione che si svolgerà da martedì a domenica al Centro Centi Colella

L’AQUILA – Si alza il sipario sui Campionati Europei di Goalball (IBSA Goalball European Championship) che si svolgeranno all’Aquila da martedì a domenica. Lunedì 28 ottobre, è in programma la cerimonia inaugurale con la sfilata degli atleti che partirà dalla Basilica di San Bernardino alle ore 17,20 e arriverà in Piazza Duomo intorno alle 18. Uno spettacolo suggestivo impreziosito dalla performance dei Bandierai aquilani e dall’esibizione della banda musicale di Pescina che accompagneranno i giocatori delle dodici nazionali partecipanti.

Le gare si disputeranno al centro sportivo Centi Colella dell’Aquila e le squadre sono divise in due gironi. Nel gruppo A ci sono Italia, Romania, Montenegro, Bulgaria, Danimarca e Slovacchia. Nel girone B figurano Russia, Croazia, Olanda, Ungheria, Francia e Slovenia. L’Italia debutterà nella gara inaugurale martedì contro la Romania alle ore 11, mentre la finalissima si disputerà sabato alle 16. La manifestazione è patrocinata dalla Regione Abruzzo, dal Consiglio regionale, dal Comune e dall’Università degli Studi dell’Aquila.

Alla cerimonia inaugurale saranno presenti Emanuele Imprudente, vice presidente della Giunta regionale abruzzese, Roberto Santangelo, vicepresidente del Consiglio regionale, Guido Quintino Liris, assessore regionale allo Sport, Vittorio Fabrizi, assessore allo Sport del Comune dell’Aquila, la professoressa Mariagiulia Vinciguerra dell’Università degli studi dell’Aquila, il professor Francesco Bizzarri (presidente del Cus L’Aquila), il presidente della Fispic (Federazione italiana sport paralimpici per ipovedenti e ciechi) Sandro Di Girolamo e il presidente del Col (Comitato organizzatore locale) Antonio Rotondi).

GOALBALL – Il goalball è uno sport di squadra paralimpico per ipovedenti e non vedenti che si svolge in palestra. Le squadre sono composte da 3 giocatori (più tre riserve) che hanno l’obiettivo di lanciare una palla, che contiene dei sonagli metallici, nella porta avversaria. Tutti i giocatori sono bendati con una maschera oscurata per tutta la durata della partita, in modo da garantire parità di condizione fra non vedenti assoluti ed ipovedenti. Si utilizza una palla di gomma del peso di 1,250 chili, con una circonferenza di 77 cm circa e munita di sonagli all’interno, con l’obiettivo di fare gol alla squadra avversaria. I match sono divisi in due tempi da 12 minuti effettivi ciascuno.