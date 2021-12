L’Aquila, il calendario della raccolta rifiuti nelle Festività di Natale

ASM ha cercato di conciliare raccolta e festività, coordinando una raccolta differeniata idonea e chiedendo la collaborazione dei cittadini

L’AQUILA – Con le Festività di Natale e fine anno aumentano i rifiuti, ASM Spa L’Aquila cerca di conciliare raccolta e festività, coordinando una raccolta differenziata idonea. Ma chiede la collaborazione di tutti i cittadini.

“Pensiamo al packaging delle confezioni di panettone, pandoro e torrone (la carta e il cartone nella carta spezzato e non intero Bidone Bianco). -si legge in una nota di ASM- Alla carta da regalo e agli imballaggi usati per i pacchi. La soluzione amica dell’ambiente non è evitare i dolci più apprezzati in questo periodo o rinunciare a confezionare i regali. La plastica delle confezioni, le lattine e i vari involucri in plastica (bidone Giallo), bisogna differenziare le scatole di cartone avendo cura di separare la carta dagli altri materiali che compongono l’imballaggio. E gli scontrini? Il più delle volte gli scontrini sono in carta termica e non vanno conferiti nella raccolta differenziata della carta ma tra i rifiuti indifferenziati. Prestare attenzione a queste piccole azioni fa sì che si ottengano grandi risultati su scala nazionale e cittadina. Inoltre, è importantissimo controllare sempre l’Ecocalendario, nei giorni di festa la raccolta può cambiare e si rischia di esporre all’esterno un rifiuto errato che non verrà raccolto”.

L’ecocalendario

Sabato 25 dicembre NESSUNA RACCOLTA

Domenica 26 dicembre NESSUNA RACCOLTA

Lunedì 27 dicembre RACCOLTA – ORGANICO

Martedi’ 28 dicembre RACCOLTA – CARTA CARTONE E TETRA PAK

Mercoledì 29 dicembre RACCOLTA – PLASTICA METALLI E ALLUMINIO

Giovedì 30 dicembre RACCOLTA – SECCO RESIDUO INDIFFERENZIATO

Venerdì 31 dicembre RACCOLTA – ORGANICO

Sabato 1 gennaio NESSUNA RACCOLTA

Domenica 2 gennaio NESSUNA RACCOLTA

Lunedì 3 gennaio RACCOLTA – IL VETRO

Martedì 4 gennaio RACCOLTA – ORGANICO

Mercoledì 5 gennaio RACCOLTA – SECCO RESIDUO INDIFFERENZIATO

Giovedì 6 gennaio NESSUNA RACCOLTA

Venerdì 7 gennaio RACCOLTA – PLASTICA METALLI E ALLUMINIO

Sabato 8 gennaio RACCOLTA – CARTA CARTONE E TETRA PAK

A seguire si torna con i soliti giorni di raccolta

ASM ricorda che gli addobbi natalizi vanno gettati nel contenitore del rifiuto secco residuo.