L’Aquila, Biondi su poteri in tema di edilizia scolastica ai Sindaci

Il Sindaco Biondi si é detto soddisfatto dell’emendamento che gli conferisce poteri commissariali, chiesto da tempo dal centrodestra

L’AQUILA – Il Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha dichiarato di aver accolto con favore l’approvazione dell’emendamento al decreto legge 22 dell’8 aprile scorso che conferisce ai sindaci poteri commissariali in tema di edilizia scolastica. Si augura che il provvedimento sia mantenuto nel testo definitivo che sarà convertito in legge.

“Dopo anni si batte un colpo su un tema troppo a lungo discusso e mai affrontato con decisione, come quello del destino delle strutture destinate a ospitare i nostri ragazzi. In più occasioni mi sono fatto promotore di iniziative e proposte che andassero nella direzione adottata: l’ultima volta, durante il tavolo per la ricostruzione che convocato dal presidente della Regione, Marco Marsilio, di martedì scorso in cui ho ribadito la necessità di un’accelerazione della ricostruzione pubblica, che comprende anche quella, fondamentale, delle scuole. – ha aggiunto il primo cittadino – Messa in sicurezza, ricostruzione e modernizzazione degli edifici scolastici: sono i cardini di una battaglia che il centrodestra ha sposato da subito e che finalmente ha visto convergere anche l’azione delle attuali forze governative”.