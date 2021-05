L’Aquila, i Bandierai dei Quattri Quarti accompagnano il Giro d’Italia

Il 17 maggio con squilli di chiarina ed evoluzioni di bandiera faranno da cornive alla tappa aquilana che partirà in Piazza Duomo

L’AQUILA – Lunedì 17 Maggio si svolgerà la tappa del Giro d’Italia che prevede la partenza da L’Aquila e l’arrivo a Foligno. All’evento prenderanno parte anche i Bandierai dei Quattro Quarti, Associazione Sportiva aquilana che da sempre accompagna con spettacoli di bandiera, tamburi, chiarine e danze medievali le manifestazioni nella nostra Città.

Il gruppo, che porta con fierezza i colori dei Quattro Quarti aquilani, risalenti al 1294, accompagnerà con squilli di chiarina ed evoluzioni di bandiera questa tappa aquilana che partirà nella centralissima Piazza Duomo.

In questi giorni gli istruttori del CONI sono impegnati ad allenare i ragazzi per creare il primo spettacolo post lock down pensato ad hoc per l’evento.

Va sottolineato come questo gruppo di giovani aquilani sia rimasto attivo e di come gli iscritti si siano impegnati per mantenere coesione e collaborazione anche durante questi mesi di stop forzato a causa del Covid 19. L’associazione presente sui maggiori social Facebook e Instagram, da sempre impegnata in attività sociali, organizza e prende parte ad eventi volti a promuovere l’aggregazione, la condivisione e la riscoperta per le nuove generazioni della storia della Città di L’Aquila.