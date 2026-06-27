A Spoltore torna il teatro dialettale: quattro serate tra tradizione, risate e memoria

SPOLTORE – Il teatro dialettale torna protagonista dell’estate spoltorese. Per il terzo anno consecutivo, il Comune inserisce nel proprio cartellone culturale una rassegna dedicata alle compagnie amatoriali del territorio, grazie alla collaborazione con UILT Abruzzo e alla volontà dell’assessore alla Cultura Nada Di Giandomenico.

L’iniziativa non è solo intrattenimento: il dialetto diventa strumento di memoria, un ponte affettuoso verso il passato e verso quel linguaggio degli affetti che ha segnato la vita delle comunità locali. Attraverso la commedia, la rassegna restituisce atmosfere familiari, dinamiche quotidiane e valori condivisi.

Le quattro serate della rassegna

30 giugno – Santa Teresa Ad aprire il programma sarà la compagnia La Sfasciata APS con “Na radiche di rov”, commedia brillante che ruota attorno a un anziano signore refrattario alle cure dei parenti. Una spirale di equivoci e risate conduce a un finale sorprendente.

30 luglio – Perstareinsieme APS La compagnia porterà in scena “Fratelli diversi”, storia di un tentativo di raggiro da parte di una badante intenzionata a sposare un uomo disabile per interesse. Una trama ricca di equivoci che, tra comicità e tensione emotiva, sfocia in un epilogo toccante.

22 agosto – Gli Amici del Teatro di Spoltore La compagnia locale proporrà “Sgroje”, una selezione di corti teatrali vivaci e ironici, pensati per valorizzare la spontaneità e la comicità del teatro dialettale del territorio.

26 agosto – Cavaticchi A chiudere la rassegna sarà la compagnia di Silvi Li Sciarpaliti di teatro e… con “Na mamma preziosa”, commedia che affronta con leggerezza il tema dei conflitti familiari legati all’eredità, tra situazioni paradossali e momenti di irresistibile comicità.