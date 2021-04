Lanciano, tornano attive le Zone a Traffico Limitato: ecco da quando

Dal 3 maggio le ZTL dei quartieri Borgo e Lancianovecchio cessano le sospensioni attuate nei regimi di zona arancione e rossa

LANCIANO – Da lunedì 3 maggio le ZTL dei quartieri Borgo e Lancianovecchio rientreranno in funzione dopo le sospensioni attuate nei regimi di zona arancione e rossa. Gli uffici preposti stanno lavorando per le configurazioni di mobilità e traffico su Corso Roma e via dei Frentani, alla luce degli spazi pubblici da concedere gratuitamente alle attività ristorative in base ai benefici governativi delle norme anti Covid: il modello ricalcherà molto probabilmente quello della scorsa estate.

I ristoratori con sede operativa nelle ZTL potranno fare istanza all’Ufficio Mobilità e Traffico per ottenere un pass che consenta l’ingresso ad un’auto per effettuare consegne a domicilio: nel caso di motocicli il pass non sarà necessario in quanto l’accesso in ZTL ai motocicli è sempre permesso. Per quanto riguarda le richieste da parte delle attività ristorative per rinnovare l’occupazione di spazi pubblici a titolo gratuito, con esenzione del canone unico fino al 30 giugno, salvo ulteriori proroghe del Governo, è sufficiente presentare una domanda della autorizzazione concessa la scorsa estate, senza marca da bollo, compilando il modulo allegato e inviandolo con la planimetria dello scorso anno all’Ufficio Commercio tramite mail a comune.lanciano.chieti@legalmail.it; per maggiori informazioni è possibile contattare l’ufficio Commercio telefonicamente ai numeri 0872707402-404.

“Vedere bar, ristoranti, attività ristorative in generale riaprire grazie alla zona gialla è un’emozione forte per i tanti sacrifici che questi nostri concittadini hanno dovuto sostenere per contenere la diffusione del contagio da covid19. Noi cittadini non dobbiamo vanificare questi sforzi, siamo chiamati a rispettare le norme con grande responsabilità per poter riprendere alcune attività con meno restrizioni. Il virus circola ancora in città, come si evince dai dati della Asl: stiamo attenti e riprendiamo responsabilmente a pranzare o cenare in uno dei nostri ristoranti per riassaporare il piacere di gustare un piatto all’aperto nella nostra bella città. Auguro a tutte le attività ristorative un buon nuovo inizio, noi come Amministrazione comunale siamo vicini alle esigenze di questo comparto fondamentale per la città. Invito tutti gli interessati a presentare richiesta di rinnovo delle autorizzazioni ad occupare maggiore spazio pubblico all’aperto nel rispetto puntuale delle norme indicate dal Governo”, dichiara l’Assessora al Commercio Patrizia Bomba.

Questi gli orari delle ZTL di Lanciano che saranno riattivate a partire dalle 7 di lunedì 3 maggio:

QUARTIERE LANCIANOVECCHIO

9-13 16-20 tutti i giorni

13-16 20-9 tutti i giorni

QUARTIERE BORGO

7-14 16-20 dal lunedì al sabato

0-7 14-16 20-24 dal lunedì al sabato 0-24 domenica