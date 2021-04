L’Oro Verde d’Abruzzo, domani l’incontro promosso da Fidapa Pescara

PESCARA – “Si annuncia come un itinerario esperienziale tra Cultura, Arte ed Enogastronomia l’incontro ‘L’Oro Verde d’Abruzzo’ dedicato all’olio extravergine d’oliva dop delle nostre colline, evento promosso dalla Fidapa Pescara per domani, mercoledì 28 aprile, a partire dalle ore 17, con la partecipazione di autorità del settore, ma soprattutto degli studenti dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara che all’olio hanno dedicato attività laboratoriali e redazionali. Quello promosso dalla Fidapa vuole soprattutto essere un’occasione per segnare anche il percorso della ripartenza post-Covid-19, puntando sulle nostre eccellenze enogastronomiche che sono un utile e irrinunciabile volano per il turismo abruzzese”. Lo ha detto il Presidente della Fidapa Pescara, Alessandra Di Pietro, annunciando l’evento previsto per domani.

“Mentre l’Abruzzo torna in zona gialla, dopo 14 mesi davvero difficili per tutti, a partire dalle nostre categorie produttive, mentre bar, ristoranti, locali, riaprono i battenti, abbiamo ritenuto opportuno come Associazione aprire un confronto-dibattito sulle risorse che la nostra terra offre e che sono fondamentali per la ripartenza della nostra stessa economia che oggi più che mai deve puntare sulla qualità – ha sottolineato il Presidente Di Pietro -. Siamo partiti offrendo un itinerario turistico di cultura, paesaggio e arte costruito intorno a un prodotto agro-alimentare tipico e identitario del nostro Abruzzo, l’Olio Evo, che proporremo attraverso le immagini, i racconti, le tradizioni e le emozioni. Durante l’incontro avremo dei focus sulle tipicità locali, cioè sui prodotti che hanno la capacità di valorizzare ed esprimere l’identità, la qualità e la cultura dei luoghi, di una comunità e in questo caso specifico l’olio è il filo conduttore per conoscere luoghi e culture. Quindi l’olio sarà il veicolo per conoscere un territorio e le sue tradizioni, la sua storia. E ovviamente abbiamo voluto coinvolgere in questo viaggio esperienziale i più giovani che devono essere consapevoli delle enormi ricchezze enogastronomico-culturali cha la terra d’Abruzzo può offrire, anche sotto il profilo lavorativo-occupazionale. L’appuntamento di domani rientra nel progetto ‘Tesori da scoprire’ che la Fidapa sta portando avanti a livello nazionale, in particolare dal Distretto sud-est. E nel nostro Abruzzo è indubbio che di tesori da scoprire ne abbiamo tanti”.

Il meeting online di domani si aprirà con i saluti del Presidente Fidapa BPW – Italy – Sezione di Pescara Alessandra Di Pietro, del Presidente Nazionale Fidapa BPW-Italy Maria Concetta Oliveri e del Presidente della Fidapa BPW-Italy Distretto Sud-Est Anna Maria Elvira Musacchio; quindi l’introduzione affidata a Fiammetta Perrone, Vicepresidente Nazionale Fidapa, e gli interventi di Silvano Ferri, Presidente del Consorzio Tutela Olio Dop Aprutino-Pescarese, Carmine Salce membro della Giunta Nazionale Associazione ‘Città dell’Olio’, Rossella Cioppi, Guida turistica e coordinatrice del progetto ‘Itinerando’ dell’Ipsseoa ‘De Cecco’, Mimmo Russi delegato dell’Accademia della Cucina Pescara Aterno, e le componenti del Direttivo della Fidapa Sezione di Pescara, co-organizzatrici dell’evento, Maria Luisa Abate, Roberta Degli Eredi e Maria Paola Capuani. All’iniziativa prenderanno parte le classi quinta indirizzo Enogastronomia sezione F, e la terza, quarta e quinta indirizzo Turistico sezione A dell’Istituto Alberghiero ‘De Cecco.