Lanciano, permessi ZTL scaduti o in scadenza: come rinnovarli

Il rinnovo potrà essere effettuato negli Uffici comunali di Mobilità e Traffico, a disposizione anche per qualsiasi chiarimento

LANCIANO – In riferimento alla riattivazione della ZTL a partire da oggi, martedì 4 maggio 2021, l’Assessora alla Mobilità e Traffico Patrizia Bomba comunica che, a seguito di una ricognizione generale inerente le autorizzazioni, sono stati riscontrati oltre 500 permessi scaduti nel 2020 e oltre 400 permessi in scadenza nel 2021.

Il Comune di Lanciano invita pertanto la cittadinanza ad effettuare un tempestivo controllo dei propri permessi al fine di verificarne la validità e al bisogno ciascuno sarà il benvenuto negli Uffici comunali di Mobilità e Traffico in via Largo Tappia per le procedure di rinnovo. L’ufficio è in ogni caso a disposizione per chi avesse bisogno di semplici chiarimenti.