Lanciano, Feste di Settembre: gli appuntamenti dal 9 al 16

Il calendario dell’ultima settimana delle Feste di Settembre di Lanciano è ricco di nuovi appuntamenti e culminerà nelle tre giornate clou

LANCIANO – Dopo il grande successo del Dono alla Madonna del Ponte – con oltre 60 carri partecipanti e migliaia di persone ad assistere alla sfilata – proseguono gli appuntamenti con le Feste di Settembre 2019, in attesa della 4 giorni (dalla “Nottata” del 13 fino alla serata conclusiva del 16) di eventi principali del Settembre lancianese.

Lunedì 9 agosto alle 21.30 in piazza Plebiscito, Apollo Rock in concerto.

Da martedì 10 fino al 16 settembre in Piazza Pace, “A cena dal Mastrogiurato”: degustazione di piatti della migliore tradizione abruzzese in ambientazione medievale a cura dell’Associazione Il Mastrogiurato (per info e prenotazioni 3392375747 – 3332823456).

Sempre martedì 10 settembre alle 21.30 in piazza Plebiscito – “Giovani Orizzonti – Live talent”: giovani cantanti, ballerini e strumentisti si sfideranno sul palco, il miglior talento sarà eletto “Giovane orizzonte Feste di settembre”, a cura dell’associazione culturale “Orizzonti in scena”.

Mercoledì 11 settembre, appuntamento di teatro e solidarietà (ore 18.30, teatro Fenaroli) con “Donna Filumena”, spettacolo teatrale dei ragazzi dell’Anffas onlus Lanciano con la regia di Lilia Giangregorio. A seguire – ore 20:00 presso il foyer – aperitivo cenato con mostra degli elaborati artistici dei ragazzi. Alle 21.30, in piazza Plebiscito, Pop’s in concerto e, subito dopo, Ray Sugar Sandro live show concert.

Un’intera giornata dedicata ai bambini, ma non solo, quella di giovedì 12 settembre: dalle 10 alle 22, in piazza Plebiscito, c’è “Pompieropoli”: attività ludiche ed educative per i bambini con i Vigili del Fuoco a cura dell’associazione nazionale Vigili del fuoco con il personale dell’A.N.VV.F. sez. Chieti.

Alle 11, all’Auditorium Diocleziano, inaugurazione della “Filanxanum ’19”, esposizione filatelica sui temi “Arte e Religione” – V Centenario della morte di Leonardo da Vinci (fino al 16) con attivazione del Servizio Filatelico Temporaneo di Poste Italiane S.p.A., dedicato all’evento.

Are 21, al teatro Fenaroli, “Un canto tra i Narcisi”, concerto con il coro Folkloristico ‘Il Narcisio’ di Rocca di Mezzo, diretto dalla M° Isabella Aromatario, a cura dell’associazione culturale St-art e con la partecipazione della Virus dance di Atessa. Per concludere, dalle 22 in piazza Plebiscito, “Fantasie di danza” a cura del Centro Studi Danza di Cristina Nudi.

Con la serata del 13 – in programma, tra le altre cose, “Sulle Ali del sogno – Lanciano mood night”, evento di spettacolo e moda a cura di Silvio Luciani – si attenderà l’Apertura delle Feste di Settembre 2019 con i fuochi pirotecnici alle 4 del mattino. Il 14 è di scena Francesco Baccini, il 15 Max Gazzè e il 16 Malika Ayane. Per chi vuole, una parte della piazza sarà delimitata con posti a sedere; biglietti in vendita sui circuiti Ticketone e Ciao Tickets.