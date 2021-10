Lanciano, accensione anticipata degli impianti di riscaldamento

Autorizzata l’accensione degli impianti per tutti gli edifici pubblici e privati del territorio Comunale dal 16 al 19 ottobre

LANCIANO – Il Sindaco di Lanciano, Mario Pupillo, tenuto conto dal brusco abbassamento delle temperature registratosi in questi giorni e delle possibili ripercussioni negative sulla salute della cittadinanza, ha firmato un’ordinanza che autorizza l’accensione degli impianti di riscaldamento in tutto il territorio Comunale a partire da oggi 16 ottobre fino al 19 ottobre compresi e per una durata massima di 9 ore giornaliere.

L’articolo 5 del decreto n. 74/2013 stabilisce che in deroga a quanto previsto, ovvero l’accensione il 15 ottobre, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.