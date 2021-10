Lanciano, 46enne minaccia di morte e aggredisce la madre arrestato

La donna in più occasioni aveva consegnato somme di denaro al figlio per evitare ulteriori maltrattamenti agli altri familiari

LANCIANO – Un uomo di Lanciano, con precedenti penali, é finito in manette per gravi reati tra cui rapina ed estorsione. Le indagini hanno accertato che il quarantaseienne era arrivato a minacciare di morte la madre, anche con calci e pugni, e a pungerla con le siringhe usate per iniettarsi la droga; la donna in più occasioni gli aveva poi consegnato somme di denaro al fine di evitare ulteriori maltrattamenti nei confronti degli altri familiari. Il gip ne ha disposto la custodia cautelare in carcere a Lanciano.