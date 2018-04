L’Amicacci conquista la finale scudetto, vinta anche gara 2

GIULIANOVA – Un sabato memorabile per la DECO Group Amicacci che raggiunge per la prima volta la finale che assegna lo scudetto, battendo davanti al proprio pubblico la Santo Stefano Sport in gara 2 di semifinale. Un risultato storico per il club giuliese e molto importante per tutto lo sport abruzzese, spesso disattento nei confronti di questa realtà di vertice.

L’Amicacci parte bene, per nulla intimorito dalla posta in palio, con una gran difesa e guidata in attacco dai canestri prima del sudcoreano Kim e poi del capitano azzurro De Maggi, chiudendo il primo quarto con un vantaggio in doppia cifra (19-8).

Il secondo periodo si apre con Miceli a segno lanciato in campo aperto ma la squadra di casa si blocca in attacco e la Santo Stefano ne approfitta per rientrare in partita grazie al dominio offensivo nel pitturato con Tanghe, Ghione e Bedzeti (23-20). Marchionni rompe il parziale con una gran tripla ma rispondono subito gli ospiti ancora con Bedzeti e Ghione. Nel finale di primo tempo arriva un canestro da sotto di Kim che manda l’Amicacci all’intervallo in fiducia (28-24).

Al rientro sul parquet l’andamento cambia poco con la Santo Stefano che sfrutta la presenza sottocanestro degli azzurri Ghione e Bedzeti, riuscendo a trovare persino il sorpasso (34-36). La gara sembra prendere una piega favorevole alla squadra di coach Ceriscioli ma arriva la reazione guidata da De Maggi: il capocannoniere della regular season trova i canestri del pareggio e quelli che riportano in vantaggio i padroni di casa (42-38). Nel finale di terzo quarto va a segno dalla lunetta Giaretti ma risponde Miceli che si butta dentro e realizza un gran gioco da tre punti, che permette ai suoi di entrare nel periodo decisivo con un vantaggio più rassicurante (46-41).

Gli ultimi dieci minuti come previsto sono un’autentica battaglia: la tensione e l’agonismo rendono spenti gli attacchi in apertura di periodo. De Maggi e Miceli trovano due importanti canestri ma la Santo Stefano si fa sotto con Bedzeti che si batte nel pitturato (50-46). Ai tentativi di avvicinamento della squadra marchigiana però arrivano importantissimi due tiri incredibili dalla distanza di Macek che mandano in visibilio il palazzetto (55-48). Sempre la guardia polacca piazza il tiro dal mezzo angolo in risposta a Ghione, che avvicina l’Amicacci al traguardo. La squadra di coach Accorsi amministra al meglio l’ultimo minuto e festeggiare lo storico accesso alla finale scudetto (59-55). Una grandissima soddisfazione che ripaga di tanti sacrifici, ora ci sono quattro settimane da vivere con entusiasmo e duro lavoro in vista della finale (gara 1 è in programma il 12 maggio contro la vincente della bella tra Cantù e Roma): il sogno continua.

TABELLINO:

DECO Group Amicacci Giulianova – Santo Stefano Sport UBI Banca 59 – 55

Amicacci Giulianova: Macek 8, Awad, Brown 4, Marchionni 8, Miceli 7, Labedzki ne, De Maggi 23, Kim 9, Guirassy, Makambo ne, Minella ne, Di Francesco ne. All: Accorsi – Gemi.

Santo Stefano: Feltrin, Ranales Pineiro 2, Ghione 14, Tanghe 6, Biondi, Tosatto 2, Giaretti 4, Bedzeti 21, Boccacci 2, Mehiaoui 4, Mozzolani ne, Bianchi ne. All: Ceriscioli.

Playoff Serie A 2018 – Semifinali

Gara 2 (14 aprile):

DECO Group Amicacci Giulianova – S.Stefano Sport UBI Banca 59 – 54

SSD Santa Lucia Roma – UnipolSai Briantea84 Cantù 47 – 58

Gara 3 (21 aprile):

UnipolSai Briantea84 Cantù – SSD Santa Lucia Roma