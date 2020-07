“L’Ambaradan”, al 16 Civico Pescara la presentazione della rivista

PESCARA – Domenica 26 luglio alle 18, presso lo spazio espositivo 16 civico, dove è attualmente in corso la mostra “Terzo paesaggio- Territorio di diversità”, avrà luogo la presentazione del secondo volume de “l’Ambaradan”. La rivista, stampata in cento copie numerate, assume con questo secondo numero un corpo cartaceo. Nel laboratorio di stampa dell’Associazione MiRicreo sono state realizzate le serigrafie, presenti in copertina e sull’allegato di tessuto con il progetto “La società mediocrea” di Andrea Di Cesare. Al centro del giornale, inoltre, è presente l’inserto serigrafato con il “Lemma n. 1” dal “Lemmario dell’Abruzzo immaginario” di Marco Taddei e Chiara Druda. Parallelamente al giornale, l’Ambaradan ha avviato anche una produzione discografica con un inedito Ep di Alchemical Views.

Il progetto ha come obiettivo la costruzione di un museo di carta, uno spazio di sperimentazione visiva e linguistica privo di confini editoriali, in cui gli immaginari e le progettualità visionarie di diversi autori collaborano alla costruzione di universi astratti e potenzialità ipotetiche. L’Ambaradan è un luogo editoriale-immaginifico, un luogo astratto incarnato nella carta, in cui le parole e i segni rincorrono sinergie possibili.

Autori: Alchemical Views, Andrea Di Cesare, Aurora Druda, Boemondo Bonaventura, Chiara Druda, Eliano Serafini, Francesco Alberico, La Collana Isola, Lorenzo Kamerlengo, Lucia Cantò, Marco De Leonibus, Marco Taddei, Martina Aliprandi.