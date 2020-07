Setak, Blusanza Tour: ecco le date per l’estate 2020

PESCARA – Continua a macinare chilometri Blusanza, l’album d’esordio di Setak. Parte infatti il prossimo 26 luglio da Caramanico Terme il tour estivo dedicato a questo disco, entrato nella cinquina delle Targhe Tenco 2019 come miglior album in dialetto e vincitore del Premio Loano Giovani 2020.

Il titolo dell’album, “Blusanza”, ovvero blues e transumanza, sentimento e appartenenza, vuole intendere una condizione dell’anima, uno sguardo sul mondo, la ricerca delle radici e gli spostamenti continui, nella ricerca continua di un nuovo futuro. Attraverso questo “meticciato dell’anima”, Setak riesce a scavare nei ricordi, trovando emozioni potenti e senza tempo grazie alle quali, anche gli ascoltatori, possono orientarsi e riconoscersi.

“Dove eravamo rimasti? Beh, ripartiamo da lì – racconta Setak. Riparte il Blusanza tour 2020 interrotto dall’emergenza Covid. Come dire: Blusanza non va in vacanza e ricomincia a girare. Non mancherà anche qualche inedito, per far ‘assaggiare’ al pubblico che mi segue le atmosfere del nuovo album in uscita nei prossimi mesi”.

Queste le prime date annunciate:

26 luglio – Controvento – Caramanico Terme (PE)

29 luglio – Ospite di ‘Atelier delle arti e della poesia’ – Fontecchio (AQ)

1 agosto – Viviarsita – Arsita (TE)

4 agosto – Ospite della rassegna ‘Roseto d’Autore’ – Roseto degli Abruzzi (TE)

8 agosto – Atri Blues Festival – Atri (TE)

13 agosto – Armonie d’Autore – Città Sant’Angelo (PE)

18 agosto Roccascalegna in Festival – Roccascalegna (CH)

19 agosto – Setak e Mimmo Locasciulli – Penne (PE)

(date in continuo aggiornamento)

BIOGRAFIA SETAK

Setak, pseudonimo di Nicola Pomponi, è un chitarrista e cantautore abruzzese. Lo pseudonimo è un riferimento al soprannome della sua famiglia “lu setacciar”. Nel 2019 esce il suo primo disco solista “Blusanza” interamente cantato in lingua abruzzese ma dalle sonorità internazionali. Il disco è finalista alle “Targhe Tenco” e finalista al Premio Parodi nel quale riceve il premio come “migliore reinterpretazione di un brano di Andrea Parodi”. Blusanza ha vinto il Premio Loano Giovani 2020.