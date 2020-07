Controlli movida Pescara, fermate due persone ubriache

PESCARA – Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 luglio sono stati svolti servizi di prevenzione e controllo sulle zone della Movida cittadina disposti e coordinati dalla Questura, eseguiti dalla Polizia di Stato, dai Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Municipale. I controlli sono stati fatti anche a Montesilvano.

Durante i controlli non sono state registrate particolari criticità. Inoltre sul lungomare di Pescara sono stati identificati due cittadini gambiani e a carico dei quali sono stati elevati verbali ai sensi dell’articolo 688 C. P. per ubriachezza molesta.

Intorno alle 3 la squadra amministrativa della Questura ha effettuato delle verifiche presso uno stabilimento della zona centro che in fase di chiusura, rilevando delle violazioni tra cui mancato rispetto dell’orario della chiusura prevista alle 2 come da ordinanza del sindaco di Pescara. I controlli amministrativi hanno riguardato altri stabilimenti balneari ma non so non sono state riscontrate violazioni né tantomeno assembramenti tali da richiedere un più incisivo​ intervento​