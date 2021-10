Laboratorio teatrale per adulti a Avezzano: ecco quando

Giovedì 28 ottobre alle ore 21 partirà il corso per adulti con un incontro di presentazione delle attività

AVEZZANO – Un nuovo corso è in partenza presso Spazio teatro e arti creative, il nuovo progetto culturale de Il Volo del coleottero Teatro Musica.

Dopo aver inaugurato la stagione con i laboratori teatrali per bambini e ragazzi, Giovedì 28 ottobre alle ore 21 partirà il corso per adulti con un incontro di presentazione delle attività.

Il laboratorio teatrale per adulti rappresenta una possibilità per mettersi in gioco, scoprire la propria parte creativa e la propria fisicità, le potenzialità della propria voce, la capacità di impersonare ruoli e storie diverse, è un luogo di confronto con se stessi e gli altri dove dedicarsi del tempo e condividere, conoscere uno spazio scenico e sperimentare le fasi della costruzione scenica, migliorare le proprie capacità di comunicazione, concentrazione, analisi, osservazione.

Un mese denso e ricco di novità per Spazio teatro e arti creative che nasce per essere un luogo delle possibilità, dove l’incontro nel segno dell’arte può dar voce all’espressione, allo studio, alla riflessione culturale, all’integrazione sociale, una casetta sull’albero dove costruire e sognare, dove sentirsi a casa e aver voglia di ritornare.

Spazio teatro e arti creative si trova in Via delle Olimpiadi 2/C ad Avezzano e aprirà a tutti le porte il 24 ottobre dalle ore 17.30 per un momento di presentazione e inaugurazione ufficiale.

Per accedere ai locali, a partire dai 12 anni, sarà necessario il green pass.

Per informazioni:

Spazio teatro e arti creative

Via delle Olimpiadi 2/C ad Avezzano

Tel/WhatsApp 349.6057192