Antiquariato Aurum 2021: programma e orari di apertura

La mostra si svolger sabato 23 e domenica 24 ottobre negli spazi dell’ex liquorificio. Due giorni di arte antica, storia e collezionismo con quadri, sculture e ceramica

PESCARA – Sabato e domenica (23 e 24 ottobre) nello storico edificio dell’Aurum, tra i saloni interni e il cortile, si svolge per la prima volta una mostra-mercato di antiquariato che guarda verso il modernariato. Due giorni di arte, storia, collezionismo e passioni in uno degli edifici più iconici di Pescara.

La manifestazione è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa a Palazzo di città, cui sono intervenuti il sindaco Carlo Masci, l’assessore alla Cultura Mariarita Paoni Saccone e il patron dell’evento Gianni Bardozzi, uno dei più importanti promotori italiani nel campo dell’antiquariato. L’evento gode del patrocinio del Comune di Pescara, Assessorato alla Cultura, in collaborazione con Aurum – La fabbrica delle idee.

Tra le vetrate del salone d’Annunzio si terrà dunque una mostra di antiquariato di pregio con opere importanti di grandi maestri dell’arte antica con quadri, sculture, mobili e ceramica.

Nel cortile Michelucci, l’esposizione sarà invece orientata verso il collezionismo tra Otto e Novecento: la faranno da padrone il vinile, libri d’arte, bijoux firmati, ceramica e tanto altro, un patrimonio di importante valore storico.

Una rassegna che vede dunque il trionfo del “bello e della qualità” all’interno del suggestivo edificio Aurum, sinonimo di bellezza e di storia, motivo d’orgoglio per l’intera collettività pescarese. Per questa prima edizione saranno circa 25 gli importanti antiquari italiani che proporranno i loro tesori di assoluta eccezione, tra oreficeria, ebanisteria, maiolica, ceramica, numismatica, cartografia, dipinti, arredi, mobili e sculture.

Sarà, tra le altre cose, esposto un omaggio a Federico Spoltore (1902 – 1988), storico ritrattista dei potenti del mondo, che ha portato il nome d’Abruzzo nei luoghi del potere. Fu un ritrattista noto in tutto il mondo e ricevette diverse commissioni pubbliche: in occasione della visita di Adolf Hitler in Italia, gli fu fatto realizzare un doppio ritratto del cancelliere tedesco e di Benito Mussolini; ritrasse anche numerosi membri delle famiglie reali italiana e bulgara, di Stalin, Truman, Einstein e papa Pio XI.

“Mi auguro – ha detto questa mattina il sindaco Carlo Masci – sia solo la prima volta di una lunga serie di appuntamenti di così alto pregio nel campo dell’antiquariato. Conosco il valore dell’attività che Gianni Bardozzi ha portato avanti in tutti questi anni e sono convinto che saranno molti coloro che sabato e domenica raggiungeranno l’Aurum per questa iniziativa”.

L’assessore alla Cultura, Mariarita Paoni Saccone, ha sottolineato “come l’Aurum sia l’ambiente ideale per questa interessante manifestazione perché evoca un periodo storico cui fanno riferimento molti dei pezzi che saranno osservabili in questo fine settimana. Una rassegna che esalta a maggior ragione questa struttura così rappresentativa della nostra storia e della nostra identità. Invito tutti i pescaresi a essere presenti perché credo ne valga davvero la pena”.

Il patron Gianni Brandozzi ha precisato come “ci saranno bottiglie prodotte all’Aurum anche un secolo fa, “firmate” da d’Annunzio, del tradizionale liquore e di cognac. Sono davvero tanti gli oggetti che abbiamo l’orgoglio e il piacere di portare a Pescara. Saremmo orgogliosi che questa proposta divenisse un appuntamento stabile; in ogni caso ringrazio il Comune di Pescara che ha creduto nei contenuti della mostra-mercato”.

Sabato e domenica saranno osservati i seguenti orari di apertura: dalle 10 alle 20, con ingresso libero e con green-pass.