Solisti Aquilani, abbonamenti stagione 2021-22: tipi e prezzi

La campagna abbonamenti per la Stagione 2021/2022 partirà il 25 ottobre. Possibilità di acquistare biglietti per il singoli concerti

L’AQUILA – Lunedì 25 ottobre partirà la campagna abbonamenti dei Solisti Aquilani per la Stagione concertistica 2021/2022 che si terrà nella città dell’Aquila e organizzata in collaborazione con la Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli”.

Dopo l’emozionante concerto di apertura del 13 ottobre scorso, I Solisti Aquilani torneranno sul palco dell’Auditorium del Parco giovedì 18 novembre. Un concerto al quale si potrà assistere con il biglietto o anche con l’abbonamento. Infatti, a seguito del decreto governativo dei giorni scorsi che ha riportato al 100% le capienze delle sale da concerto, è stato deciso di avviare la campagna abbonamenti per la Stagione concertistica 2021/2022.

Un programma ricco di importanti collaborazioni, vecchie e nuove, che vedrà i musicisti impegnati per due serate ogni mese fino ad aprile prossimo.

Si spazierà dal barocco al contemporaneo, con importanti prime esecuzioni assolute affidate a compositori come Ivan Fedele e Fabio Massimo Capogrosso. A creare un dialogo coinvolgente, al fianco dei Solisti Aquilani e delle “prime parti” Daniele Orlando e Gianluca Saggini, si esibiranno nomi di fama internazionale, come Andrea Bacchetti, Angela Hewitt, Pasquale Corrado, Carlo Boccadoro, Maurizio Baglini, Carlo Guaitoli, Alessandro Milani, Luca Ranieri, Dimitri Ashkenazy, Michele Marco Rossi. Inoltre, una serata sarà dedicata ad Alessandro Stradella, celebre compositore italiano del Seicento che ha ispirato fin dall’Ottocento – e ispira tuttora- romanzi, film e opera in musica che ripropongono l’ideale romantico del “genio maledetto”. L’orchestra, in questa occasione, accompagnerà la soprano Dorota Szczepanska, guidati dal direttore Andrea De Carlo.

Campagna abbonamenti

Ordinario: € 50,00

Ridotto: € 30,00 (Studenti sino a 26 anni e abbonati alla Stagione 2021/2022 della Società Barattelli)

Ingresso singolo concerto: € 10,00

Per l’occasione gli uffici dell’Associazione “I Solisti Aquilani” rimarranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 16.