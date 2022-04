Laboratorio sulla luce nella pittura e per imparare l’inglese a Giulianova

Il 22 e 24 due laboratori nella Pinacoteca civica “Vincenzo Bindi”. Per la festa della Madonna dello Splendore aperti anche i Musei civici

GIULIANOVA – A Giulianova, in occasione dell’antica festa in onore della Madonna dello Splendore, la Pinacoteca civica “Vincenzo Bindi” e il Museo civico archeologico “Torrione La Rocca” saranno aperti alle visite da giovedì 21 a lunedì 25 aprile, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 20.

Inoltre, gli appuntamenti primaverili di “GiocaCultura”, il programma di attività didattiche per i visitatori e i lettori più giovani dei musei e della biblioteca comunale, raddoppiano e si tingono dei toni della tradizione. Venerdì 22 aprile, infatti, giorno principale dei festeggiamenti, alle 16 l’appuntamento è nella Pinacoteca “Vincenzo Bindi” di corso Garibaldi, dove i bambini dai 5 agli 11 anni verranno accompagnati da Noemi Caserta in Pinacoteca e poi sul terrazzo di Palazzo Bindi, per un’introduzione sull’interazione tra la luce, l’acqua e il colore, ammirando il paesaggio. Ci si sposterà poi nelle sale della Biblioteca dove i ragazzi si divertiranno a formare mille colori, in modo inaspettato, su semplici cartoncini bianchi. Con pennelli, cannucce e tanta fantasia realizzeranno il loro mondo astratto.

Domenica 24 aprile, alle 16, sarà la volta di un nuovo incontro di “My English Box” con Valeria Marziani e l’apprendimento dell’ Inglese attraverso la lettura e l’azione creativa. In Biblioteca civica “Vincenzo Bindi” , i partecipanti dai 5 ai 10 anni prenderanno parte ad una lezione in lingua con la lettura del libro “The Gruffalo” per dare vita ad un laboratorio originale, durante il quale ogni bambino avrà la possibilità di creare un animale attraverso l’utilizzo di materiale di riciclo.

Le attività hanno un costo di 10 euro a bambino e devono essere prenotate entro un giorno dal laboratorio al numero 0858021290, scrivendo a museicivici@comune.giulianova.te.it o alle pagine social del Polo Museale Civico o della Pinacoteca.