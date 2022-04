“Al lavoro per l’Italia”, incontro di Fratelli d’Italia e Pescara il 21 aprile

Elena Donazzan (FDI): “Ci candidiamo ad essere partito di Governo, a difesa dell’interesse nazionale e delle imprese italiane”

PESCARA – “Col Dipartimento Nazionale Lavoro e Crisi aziendali di Fratelli d’Italia abbiamo dato vita ad una importante e capillare attività di ascolto sulle tematiche del lavoro, prevedendo numerose iniziative in tutta Italia che ci accompagneranno alla conferenza programmatica del partito in programma a Milano, dal 29 aprile al 1° maggio, e ai prossimi appuntamenti elettorali. Dopo il confronto avvenuto nei giorni scorsi nel cuore dei distretti industriali di Reggio Emilia e di Scandiano, proseguiremo ora con Pescara e Palermo coinvolgendo le parti sociali, dai datori al sindacato, passando per il terzo settore. Siamo fieramente un partito produttivista, e ci faremo trovare pronti a governare la Nazione dando alle imprese le risposte che meritano”.

Così la responsabile nazionale del Dipartimento Lavoro e Crisi aziendali di Fratelli d’Italia ed assessore regionale al Lavoro del Veneto, Elena Donazzan, che ha annunciato le prossime due tappe del tour nazionale di ascolto sulle tematiche del lavoro promosso dal suo Dipartimento: l’iniziativa, nata a Nordest, si appresta a sbarcare a Pescara, domani 21 aprile. Due i panel in programma nella città abruzzese, ‘Crisi di Impresa: impresa come bene sociale’ e ‘Politiche Attive del Lavoro: dal reddito di cittadinanza al lavoro vero’.

“Lavoro significa difesa delle imprese che generano occupazione, di un interesse nazionale minato da costi energetici alle stelle e da materie prime che già prima della guerra in Ucraina avevano registrato aumenti ingiustificati ed insostenibili – afferma Donazzan – lavoro significa, inoltre, una rete di servizi efficienti e politiche attive che accompagnano veramente verso una occupazione che c’è, e che non può passare in secondo piano rispetto all’assistenzialismo rappresentato dal reddito di cittadinanza, che sottrae preziose risorse allo Stato e rende introvabili alcuni profili sul mercato. Fratelli d’Italia è un partito da sempre schierato con chi produce ricchezza, che sta accanto alle aziende e vorrebbe uno Stato che agevoli l’impresa, anziché massacrarla – aggiunge ancora l’esponente del partito di Giorgia Meloni, che poi conclude – ci candidiamo ad essere partito di governo, apertamente a difesa dell’interesse nazionale e delle imprese italiane, pronti a fare ciò che serve fin dal primo istante, forti di questo importante lavoro di ascolto promosso nel corso di una crescita costante e progressiva che ci sta portando ad essere la prima forza politica per gradimento e fiducia tra gli elettori italiani”.

L’appuntamento con Elena Donazzan, e con il capogruppo di FdI in Consiglio regionale, Guerino Testa, il segretario regionale del partito, Etelwardo Sigismondi ed il coordinatore provinciale Pescara, Stefano Cardelli, è in programma alle ore 18.00, nella sala Flaiano dell’Aurum, in Largo Gardone Riviera.