Laboratorio “Come i fiori” alla Biblioteca Bindi di Giulianova

Domenica 16 aprile nuovo appuntamento con GiocaCultura in Biblioteca Bindi, a Giulianova con le letture di primavera dedicate ai bambini

GIULIANOVA – Una domenica dedicata al mondo floreale e alle letture per i più piccoli, quella che GiocaCultura, il ciclo di attività ri-creative per i giovanissimi a cura del Polo Museale e della Biblioteca “Vincenzo Bindi”, propone per il prossimo 16 aprile.

Appunto domenica prossima, dalle 16:30, in Biblioteca Bindi, le educatrici de “La Scatola Gialla” faranno “sbocciare” la creatività e l’osservazione della natura nei più piccoli con il laboratorio “Come i fiori”. Inizieremo con delle letture di albi illustrati sul tema, in particolare sull’ affascinante mondo dei fiori, per poi immergerci nelle poetiche illustrazioni alla scoperta dei coloratissimi fiori che popolano giardini, prati e parchi. Seguirà, infine, un laboratorio creativo durante il quale i partecipanti scopriranno che ogni fiore è unico per forma, profumo, colore, foglie e gambo. Infine realizzeranno il loro quadro fiorito per stimolare la percezione estetica, il disegno, la manualità e la composizione.

La partecipazione all’appuntamento è riservata ai bambini dai 4 ai 7 anni. Per informazioni sui costi ed effettuare le prenotazioni, obbligatoriamente entro venerdì 7 aprile, è possibile chiamare il numero 085 8021290 o scrivere a museicivici@comune.giulianova.te.it.

Si ricorda inoltre che la Pinacoteca civica Casa museo “Vincenzo Bindi” è aperta alla visita il sabato, la domenica e i festivi, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 20.

Tutti gli aggiornamenti sugli appuntamenti di GiocaCultura e non solo, sono disponibili sulla pagina Facebook ed Instagram del Polo Museale Civico di Giulianova e della Biblioteca “Bindi” e sui siti web della Biblioteca, su pinacotecabindi.it e visitgiulianova.com.