Laboratori creativi per bambini a Montesilvano e Babbo Natale in 500

PESCARA – Un Babbo Natale speciale è intervenuto al Pala Dean Martin, all’interno del pomeriggio creativo, “Mettici il cuore 4”, organizzato dall’Associazione Amare Montesilvano, con il patrocinio dell’Assessorato agli Eventi. A bordo le sorelle Filomena e Daniela Di Giacomo, promotrici di manifestazioni per i bambini. Tanta la gioia dei più piccoli, ma anche delle famiglie presenti, le quali hanno scattato tante foto in compagnia di Babbo Natale e della sua 500, addobbata sul tettino con un grande cappello rosso e bianco.

Alla fine dei laboratori i bambini e ragazzi si sono cimentati nella rottura delle pignatte, ricevendo caramelle, cioccolatini, doni e buoni della Mc Donalds distribuiti dal sindaco Ottavio de Martinis. Trentadue bambini, guidati da Bruna Brunetti, Cassandra Marchegiani, Chiara Di Benedetto, Lorena di Serafino, Paola Candeloro, Fabio Salone ed Eliseo Di Benedetto hanno partecipato durante l’evento Montesilvano ai laboratori colorando gli addobbi natalizi. A guidare i ragazzi dai 16 ai 18 anni nel laboratorio di argilla sono state invece Tecla Cecamore, Carla Trivellone e Anna Lucia Striizzi. I manufatti verranno portati a cottura nell’apposito forno e donati a coloro che li hanno composti.

“Grazie ai laboratori organizzati dall’Associazione Amare Montesilvano – spiega l’assessore agli Eventi Deborah Comardi -, ogni anno i bambini condividono momenti di gioia e di amicizia con creatività. Il Natale è soprattutto una festa per i più piccoli e organizzare occasioni come queste, allestendo appuntamenti che permettono di insegnare, conoscere e mantenere vive le tradizioni natalizie, contribuiscono a regalare emozioni che resteranno vive negli anni”.

“Un pomeriggio di sana spensieratezza in un momento veramente difficile è quello che ci vuole soprattutto per i bambini e i ragazzi – ha dichiarato Renato Petra, presidente di Amare Montesilvano – . Il prossimo appuntamento è il 29 dicembre alle ore 18 per la tombolata di beneficenza”.