Giunta Regione Abruzzo, i provvedimenti adottati il 20 dicembre

REGIONE – La Giunta regionale si è riunita ieri sera, lunedì 20 dicembre, in modalità digitale, per deliberare i seguenti provvedimenti. Ha disposto lo stanziamento di risorse pari a € 500.000,00 destinati al tratto di costa compresa tra la foce del fiume Alento e il confine con il Comune di Pescara. Il provvedimento si è reso necessario per far fronte all’aumento del rischio per le città costiere esposte all’innalzamento del livello del mare e alle inondazioni, dopo aver preso atto che, soprattutto iI Comune di Francavilla al Mare, sta risentendo delle criticità dovute alla mancanza di adeguate ed efficienti protezioni.

Pertanto, risulta necessario provvedere a programmare interventi di manutenzione straordinaria, mediante ricarico delle scogliere esistenti, messe in opera da decenni e non più oggetto di manutenzione organica. Il competente Servizio OO.MM. e Acque Marine del Dipartimento Infrastrutture Trasporti Mobilita Reti e Logistica – DPE, è stato incaricato dell’attuazione dei successivi, necessari e connessi adempimenti tecnico-amministrativi.

La Giunta regionale, infine, su proposta dell’assessore Pietro Quaresimale, ha deliberato gli Interventi di “Capacity Building” rivolti agli Ambiti territoriali e contestualmente ha affidato alla Società in house Abruzzo Sviluppo S.p.A. il servizio di assistenza tecnica specialistica per interventi di affiancamento, formazione e toolkit. Il totale degli interventi di Capacity Bulding ammonta a 483.062,45 euro.