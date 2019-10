“La versione di Barney”: Romano e Carano, reading musicale a Babilonia

Venerdì 25 ottobre 2019 presso il circolo Arci di Pescara appuntamento con uno spettacolo dedicato ad uno dei personaggi più amati della letteratura degli ultimi anni, Barney Panofsky

PESCARA – Serata di reading musicale al circolo Arci Babilonia di Pescara, venerdì 25 ottobre reading Musicale de La Compagnia della Polvere. Protagonisti de “La versione di Barney” saranno Alessio Romano (macchina da scrivere) e Christian Carano (voce e chitarra). La Compagnia della Polvere torna a Babilonia con uno spettacolo dedicato ad uno dei personaggi più amati della letteratura degli ultimi anni, Barney Panofsky, nato dalla penna dello scrittore canadese Mordecai Richler.

Approdato a una tarda, linguacciuta, rissosa età, Barney Panofsky impugna la penna per difendersi dall’accusa di omicidio e da altre calunnie, non meno incresciose, diffuse dal suo arcinemico Terry McIver. Così, tra quattro dita di whisky e una boccata di Montecristo, Barney ripercorre la sua vita, allegramente dissipata e profondamene scorretta. L’uomo ci racconta poi delle sue tre moglie – una poetessa esistenzialista, una miliardaria dai robusti appetiti e Miriam, l’adorata Miriam, che lo ha appena lasciato.

Preparatevi ad incontrare Barney Panofsky, personaggio fuori misura, insofferente di tutto ciò che ottunde la vita. E preparatevi ad ascoltare una delle storie più divertenti che siano mai state raccontate.

Ingresso riservato ai soci Arci, si consiglia la prenotazione, anche tramite messaggio Whatsapp, al 320 26 59 801. L’evento è con formula Up to you (contributo minimo 3€), si raccomanda la puntualità. A Babilonia disponibili cocktail, drink, birre artigianali ed è possibile riservare un tavolo e cenare con una delle oltre 30 piadine presenti sul menu (cannibali, vegetariane e dolci).