Ortona: “Tu sei un poeta”, la mostra dedicata a Leo Lionni

In occasione dei 20 anni dalla scomparsa del grande pittore e illustratore per bambini, sarà allesita in Biblioteca fino al 21 dicembre

ORTONA – Dopo l’incontro su Gianni Rodari, proseguono i servizi per ragazzi e per le scuole promossi dalla Biblioteca Comunale con una mostra di grafica e illustrazione dedicata a Leo Lionni dal titolo “Tu sei un poeta!”, undici tavole di grande formato proposto dalla casa editrice Babalibri in occasione dei 20 anni dalla scomparsa del grande pittore e illustratore per bambini.

Artista poliedrico, sperimentatore curioso e geniale, si dedica con passione all’illustrazione, alla grafica, alla scultura, alla letteratura. Come autore di libri per bambini crea mondi fantastici imperniati di poesia, di forme naturali, di amore per gli animali. Infatti le sue storie illustrate hanno sovente per protagonisti degli animali che si muovono in scenari naturali e vivono avventure semplici e significative, in cui i bambini possono identificarsi, e contengono dei messaggi etici, tali da stimolare la riflessione ed emozionare in maniera profonda.

La mostra allestita presso i locali della biblioteca a Sant’Anna, insieme alle tavole grafiche è accompagnata dalla presentazione dei suoi libri più significativi, resterà aperta in biblioteca fino al 21 dicembre e condurrà alla scoperta dell’opera dell’artista attraverso i suoi personaggi più emblematici e i suoi libri più amati con proposte di lettura, visite guidate, laboratori e incontri formativi per bambini, genitori, docenti e educatori curati dal personale specializzato. Per informazioni e prenotazioni visite guidate rivolgersi in biblioteca.