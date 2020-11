La scuola primaria di Brecciarola riprende le lezioni in presenza dal 30 novembre

BRECCIAROLA – Buone notizie per la scuola primaria di Brecciarola, il plesso del Comprensivo 1 riprenderà le lezioni in presenza già da lunedì prossimo, 30 novembre. La scuola era rimasta chiusa in seguito a un’ordinanza firmata dal sindaco Diego Ferrara per consentire la sostituzione della caldaia malfunzionante.

“L’impianto aveva da tempo problemi di funzionamento – riferiscono gli assessori a Istruzione e Lavori Pubblici Teresa Giammarino e Stefano Rispoli – che erano rimasti irrisolti e che noi abbiamo affrontato, procedendo alla sostituzione dell’impianto perché non si ripresentassero, visto che andiamo verso l’inverno. Alla ditta avevamo chiesto tempi celeri, perché la caldaia doveva arrivare dal Veneto e un intervento risolutivo e oggi li ringraziamo per aver onorato questo impegno, perché grazie alla sinergia fra Comune, scuola e chi ha lavorato, i bambini potranno tornare a fare lezione in presenza da lunedì, in sicurezza perché la scuola in questi giorni è stata anche sanificata e finalmente al caldo”.