La storia dell’abruzzese Guido Borga, fu nominato Ambasciatore del Cile

SAN VITO TEATINO – Guido Andrea Nicola Giuseppe Maria BORGA nacque a San Vito Chietino (CH) in via Carcere, il 19 marzo 1898, da Giuseppe Maria (ventinovenne “dottore in legge” e figlio di Andrea che fu anche Sindaco di San Vito Chietino e Isabella TOSTI) e Clotilde Candela (venticinquenne “nobile” nata a Campomarino (CB) e figlia di Nicolino e Mariannina RENZETTI). I genitori di Guido si erano sposati a San Vito Chietino il 15 novembre del 1896. Aspirante ufficiale Arma di Artiglieria il 29 luglio 1917.

Divenne sottotenente di complemento il 26 settembre 1917 e Tenente di complemento il 26 giugno 1918. Campagne di guerra 1917-18. Fu autorizzato a fregiarsi della medaglia commemorativa della guerra 1915-18. Si laureò in giurisprudenza e inizialmente lavorò, vincitore di concorso, al Ministero degli Affari Esteri. In questo periodo fu stretto collaboratore dell’allora sottosegretario Affari Esteri l’Onorevole Amedeo Fani. Successivamente, nel 1925, intraprese la carriera diplomatica. Prestò servizio presso le sedi di Tangeri, Praga, Berna e Rio de Janeiro.

Nel 1947 fu nominato inviato straordinario e ministro Plenipotenziario di seconda classe. Fu Ministro Plenipotenziario a Dublino dal 1949 al 1952. Divenne Vice Direttore Generale degli Affari Politici nel 1952. Fu poi nominato, nell’aprile del 1953, Ambasciatore del Cile con sede a Santiago. Rimase in Cile fino all’ottobre del 1956 e in questo periodo fu lui ad acquistare l’attuale sede dell’Ambasciata Italiana a Santiago . Nel 1957 divenne Direttore Generale per gli Affari dell’Amministrazione Fiduciaria della Somalia. Nell’agosto del 1958 assunse l’incarico di Direttore Generale dell’Emigrazione. Fu nominato Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Guido BORGA morì a Roma il 30 novembre del 1975.

Foto: la sede dell’Ambasciata Italiana di Santiago voluta dall’ambasciatore Guidi Borga.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”