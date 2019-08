Colli senza Frontiere, i risultati della prima giornata

In testa Scorrano con un bottino di punti già considerevole. La classifica al termine della prima giornata e il programma di oggi

PESCARA – Dopo la benedizione delle squadre e la riconsegna del trofeo tenuto in custodia da Colle Pietra (vincitrice della scorsa edizione), in Largo Madonna sono iniziati i giochi di squadra. Delle tre gare in programma (orsi e lupi – passamaglia – la strada) il team Scorrano ne ha vinte ben due, portandosi subito in vetta alla classifica. Diverse squadre hanno giocato il jolly, ma non per tutte la scelta si è rivelata azzeccata. La serata ha segnato anche il debutto dei nuovi ingressi nel direttivo dell’associazione Castellamare in Festa, i giovani sono stati subito impegnati come giudici e pare se la siano cavata egregiamente.

Questa la classifica parziale di Colli senza Frontiere 2019 al termine della prima giornata:

28 punti Colle Scorrano; maglia celeste, capitani Paolo Crisante e Domenico Ciccone

24 punti Colle Pietra (jolly); maglia azzurra, capitani Daniele Frattone e Vanessa Primiterra

21 punti Colle Caprino (jolly); maglia grigia, capitani Emanuele Berardi e Stefano Pennese

20 punti Colle Marino; maglia verde, capitani Simone D’Alessandro e Serena Scorrano

17 punti Colle Madonna; maglia arancio, capitani Luca Di Fazio e Lisa Orlando

17 punti Colle Cervone; maglia rossa, capitani Manel Hermida e Andrea Mambella

12 punti Colle Di Mezzo (jolly); maglia gialla, capitani Leonardo Neri e Lidia Montanaro

11 punti Colle Innamorati; capitane Giulia Pomponio e Fabrizia Bruno

La squadra da battere è Colle Pietra, che in seguito alla vittoria della scorsa edizione detiene il trofeo-scultura ideato da Pino Dolente, premio storico della manifestazione. I giochi coinvolgono circa 200 partecipanti, dai 16 anni in su, ogni squadra può schierare da 20 a 25 giocatori, dei quali almeno un terzo differente di genere.

Il programma di venerdì 2 agosto, terza giornata di gare, a Largo Madonna:

ORE 20.30: giochi di squadra (il tombolo – lu vove di sant zupite)

ORE 22.30: musica live con i Punto Radio Kom, tributo a Vasco Rossi

Il tombolo

Il tombolo è uno strumento di lavoro tradizionale usato per realizzare pizzi e merletti diffuso ancora oggi in Abruzzo. Prezioso e raffinato, acquistò fama e prestigio in tutto il Regno di Napoli. Da sempre sono le donne le depositarie di quest’arte, ma a Colli senza Frontiere anche gli uomini imparano a ricamare.

Lu vove di Sant Zupite

Zopito, giovane martire vittima delle persecuzioni contro i cristiani, è il patrono di Loreto Aprutino. La manifestazione del bue di San Zopito è tra le più antiche d’Abruzzo. Il bue è cavalcato da un bimbo vestito da angelo, in bianco, con l’ombrellino, i braccialetti e un garofano rosso in bocca, simbolo di fecondità. La leggenda narra che nel 1711, durante il trasferimento delle reliquie di San Zopito da Penne a Loreto, un contadino distratto dal lavoro nei campi non si accorse del passaggio delle Sacre Spoglie, mentre il suo bue sì. L’animale si allontanò dal padrone e, avvicinatosi alla processione, s’inchinò spontaneamente in segno di riverenza. Ai giocatori toccherà l’arduo compito di addobbare perfettamente i protagonisti del gioco.