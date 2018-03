La pianista Ingrid Fujiko Hemming al Corservatorio “G. Braga”

TERAMO – Ingrid Fujiko Hemming, pianista di fama internazionale sarà la protagonista, mercoledì 14 marzo, del nuovo Masterclass di pianoforte promosso dal Conservatorio Statale di Musica ‘G.Braga’ di Teramo. Per due giorni, domani e giovedì 15 marzo, l’artista offrirà ai suoi allievi una full immersion di arte ed esperienza, nell’Auditorium della sede centrale del Conservatorio, in via Noè Lucidi.

“Dopo i masterclass del pianista Pierre Reach e del violinista Wolfgang Schroder, con i quali abbiamo aperto il nuovo anno accademico, la stagione del Conservatorio Statale di Musica ‘G.Braga’ riprende con presenze di artisti professionisti di altissimo livello nel campo musicale – hanno spiegato i vertici del ‘Braga’ – con l’obiettivo di offrire ai nostri studenti un’occasione didattica e formativa unica, un momento di approfondimento frutto di un intenso lavoro e della capacità di attrarre preziose collaborazioni da parte della nostra Istituzione”.

Il 14 e 15 marzo dunque i riflettori dell’Auditorium del ‘Braga’ si accenderanno sul Masterclass che vedrà protagonista la pianista Ingrid Fujiko Hemming. Nel 1999 la Hemming è diventata una star in Giappone per la famosa registrazione de ‘La Campanella’ che le ha spalancato le porte di una carriera artistica internazionale portandola sui maggiori palcoscenici concertistici a New York, Parigi, Berlino, ospite anche dell’Orchestra Filarmonica di Mosca, dell’Orchestra da Camera Inglese e di altri ensemble musicali internazionali. Nata in Germania, a Berlino, il 5 dicembre del 1932, ha vissuto in Giappone dall’età di 5 anni con la madre giapponese, anche lei pianista, che è stata la sua prima insegnante.

Dall’età di dieci anni, la Hemming ha studiato con Leonid Kreutzer e poi all’Università Nazionale di Belle Arti e Musica di Tokyo. Nonostante avesse perso l’udito all’orecchio destro a causa di una malattia durante l’adolescenza, ha comunque iniziato a tenere concerti in Giappone e a 28 anni ha deciso di proseguire i suoi studi all’Istituto Musicale di Berlino, per poi trasferirsi a Vienna e cominciare una carriera di successo che l’ha portata in tutta Europa negli anni ’60.

Durante una serie di concerti a Vienna, nel 1971, la Hemming ha perso l’udito anche all’orecchio sinistro a causa di una nuova malattia, è stata curata in Svezia dove ha parzialmente recuperato. Ha insegnato per 15 anni a Heidelberg, in Germania, per poi tornare in Giappone nel 1996 e tre anni dopo un documentario sulla sua carriera ha venduto 2milioni di copie. Questo successo fenomenale l’ha portata al debutto alla Carnegie Hall nel 2002 e ai successivi concerti in Europa con le maggiori orchestre internazionali.

Il Masterclass di pianoforte di Ingrid Fujiko Hemming si svolgerà domani, mercoledì 14 marzo e giovedì 15 marzo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. La presenza dell’artista internazionale si concluderà giovedì 22 marzo con il concerto che la Hemming terrà alle 20.30 presso l’Auditorium del Conservatorio.