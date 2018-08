La Notte dello Shopping a Pescara: programma e viabilità

L’11 agosto al via dalle 18 al centro commerciale naturale. L’evento è coniugato a You Wanna be Americano, festival anni 50

PESCARA – Tutto pronto per La Notte dello Shopping a Pescara al via della ore 18 per le vie del centro cittadino. Numerose le iniziative legate allo shopping e all’intrattenimento per uno degli eventi inseriti nel programma estivo. L’evento è infatti collegato al festival anni 50, You Wanna be Americano (a cura dell’Endas Abruzzo) e si concluderà con il concerto di Arisa atteso per le 23:30 in piazza della Rinascita. Andiamo a vedere nel dettaglio il programma nelle varie zone della città e preziose informazioni per la viabilità.

Via Nicola Fabrizi e Corso Umberto diventeranno un grande palco per tutto ciò che è di riferimento sul tema anni 50. Dalle 19 alle 2 di notte musica, live, swing, aboratori per bambini, truccatrici e parrucchieri gratis per chi vorrà avere un look anni 50 e tutto quello che serve per accendere la Notte dello Shopping.

PROGRAMMA

Questi gli eventi principali, di seguito le location dei singoli eventi che saranno tutti a ingresso gratuito.

La Notte dello Shopping

You Wanna Be Americano Festival dedicato agli anni ’50 e ’60

Live band, dj, scuole di ballo ed attività:

Buxi Dixie Dixieland Marchin’ Band

Crazy Stompin’ Club

Hobos Street Band

I Disperati

I Ragazzi del Giubocs

Le Body & Soul

Piccola Bottega dello Swing

Radio Vintage

Rockin Soviet

Second Class

Spaghetti Rocchenroll

The Crash

Treee

Dj Michele Costantini

Swing Bullets

Goody Swing

West Family – Country Western Dance

Pin Up Corner

Moto custom e auto d’epoca

Happy Bear – Sweet Baby Village

Zone e singolo evento

PIAZZA DELLA RINASCITA – Arisa

STREET BAND – CORSO UMBERTO/PIAZZA DELLA REPUBBLICA/VIA REGINA MARGERITA/VIA MAZZINI

Buxi Dixie Dixieland Marchin Band

STREET BAND – VIA NICOLA FABRIZI/VIA ROMA/VIA FIRENZE/VIA TRENTO – Hobos Street Band

PIAZZA SACRO CUORE

I Ragazzi del Giubocs

Corner Pin Up

Happy Bear Sweet Baby Village

CORSO UMBERTO/VIA FIRENZE

I Disperati

Goody Swing

PIAZZA MUZII

Crazy Stompin’ Club

Swing Bullets

Via Firenze/Via Trento – Rockin Soviet

Via Firenze/Via Roma – Spaghetti Rocchenroll

Via Firenze, altezza civico 28 – Dj Set

Via Firenze, altezza civico 47 – Live

Via Firenze, altezza civico 68 – Dj Set

Via Firenze, altezza civico 73 – Live

Via Firenze, altezza civico 108 – The Crash Johnny Cash Tribute Band

Via Roma, altezza civico 13 – Dj Set

Via Roma, altezza civico 104 – live

Via Mazzini, altezza Civico 81 – Dj Set

Via Mazzini, altezza civico 127 – Candy Rose Burlesque Performer + Dj Set Michele Costantini

Via Piave, altezza civico 23 – Live

Via Piave, altezza civico 50 – Piccola Bottega Dello Swing

Via Ravenna, altezza civico 7 – Dj Set

Via Ravenna, altezza civico 27 – Dj Set

Via Ravenna, altezza civico 57 – Dj Set

Via Ravenna, altezza civico 61 – Dj Set

Via Ravenna, altezza civico 107 – Dj Set

Via Carducci, Altezza Civico 74 – Dj Set

Via Regina Margherita, altezza civico 27 – Live

Via Regina Margherita, altezza civico 44 – Live

Corso Vittorio Emanuele II, altezza civico 2 – Live

Corso Vittorio Emanuele II/Piazza Duca D’Aosta – Live

Corso Vittorio Emanuele II/Via Chieti – Live

Corso Vittorio Emanuele II, altezza civico 18 – Dj Set

Corso Vittorio Emanuele II, altezza civico 37 – Le Body & Soul

Corso Vittorio Emanuele II, altezza civico 99 – Second Class Rock’n’roll

Corso Vittorio Emanuele II, altezza civico 153 – Live

Corso Vittorio Emanuele II, altezza civico 193 – Live

Corso Vittorio Emanuele II, altezza civico 199 – Dj Set

Corso Vittorio Emanuele II, altezza civico 237 – Dj Set

Corso Vittorio Emanuele II, altezza civico 257 – Treee Blues Band

Corso Vittorio Emanuele II, altezza civico 247 – Radio Vintage

Le vie coinvolte:

Corso Umberto, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Della Rinascita, Piazza Muzii, Piazza Sacro Cuore, Piazzetta della Rinascita, via Cesare Battisti, via De Cesaris, via Firenze, via Mazzini, via Milano, via Nicola Fabrizi, via Piave, via Ravenna, via Roma, via Trento, viale Regina Margherita.

Divieti e viabilità

Saranno chiuse via Nicola Fabrizi, Corso Vittorio da Piazza Italia (con la possibilità di percorrere via Caduta del Forte verso la ferrovia per consentire alle auto di andare verso l’area di risulta e le altre direzioni) e fino a Piazza della Repubblica (per consentire anche qui alle auto di entrare nell’area di risulta che sarà gratuita dalle 18); chiuse anche via Ravenna, che saranno animate, via Firenze da via Venezia, via Venezia a partire da via Bologna via Caduta del Forte diventa a doppio senso per raggiungere l’area di risulta. Di seguito alcune modifiche alla viabilità, divieti e strade chiuse. Il parcheggio nell’area di risulta sarà gratuito dalle ore 18.

Dalle ore 17, divieto di sosta su:

-Corso Vittorio Emanuele II per il tratto compreso tra Piazza Italia e la rotatoria di Via Michelangelo;

-Via N. Fabrizi per il tratto compreso tra Piazza della Rinascita e Via Venezia;

-Via Ravenna per il tratto compreso tra Via Nicola Fabrizi e Corso Vittorio Emanuele,

-Via Firenze nel tratto compreso tra Via Venezia e Via Genova;

Dalle 18, divieto di transito su:

-Via Venezia,

-Corso Vittorio Emanuele,

-Corso Umberto I,

-Viale Regina Margherita,

-Via De Amicis,

-Viale Regina Elena,

-Via Mazzini

-Lungomare Matteotti,

-Via De Santis,

-Via Tasso,

-Via Ugo Foscolo;

Via Caduta del Forte dalle ore 18 la corsia preferenziale lato nord di via Caduti del Forte sarà transitabile alle auto in direzione monti, mentre sarà sempre possibile transitare sulla corsia verso il mare.