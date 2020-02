La grande storia Pescara-Castellamare, se ne parla oggi con Licio Di Biase

PESCARA – Mercoledì 19 febbraio alle ore 18:00 presso la biblioteca “Emilia Di Nicola” in via Aldo Moro, 16/3 a Pescara ci sarà la presentazione de “La grande storia. Pescara-Castellamare. Dalle origini al XX secolo” di e con Licio Di Biase. Interverranno anche Francesco Di Nicola (prresidente dell’Associazione “Emilia Di Nicola”) e Annamaria Di Battista (direttrice della biblioteca) Coordina l’incontro il Prof. Giuseppe Filareto.

Dalla quarta di copertina:

Per una comunità non avere la consapevolezza del proprio passato è come vivere senza anima, come scriveva il sindaco Mario Muzii il 13 novembre 1948 a Luigi Polacchi, in occasione del centenario degli avvenimenti del 1848:

Questa celebrazione è per Pescara particolarmente significativa perché, nell’atto di rivendicare la sua ricca partecipazione al Risorgimento Italiano con avvenimenti ed uomini che spesso assursero a interessi nazionali, spera si determini finalmente la cessazione di una gratuita qualifica di città senza tradizioni e senza storia attribuitale dal pregiudizio di persone e di ceti scarsamente informati in materia.

Altrimenti daremo ragione a Charles Yriarte che, nella sua pubblicazione “Les bords de l’Adriatique e le Montenegro”, scritta nel 1878, così ricordava la sua breve sosta a Pescara:

… infine un giovane abate con gli occhiali, che rabbrividisce di febbre, con il viso spirituale e pieno di carattere, ci assicura che non dobbiamo dedicare più di un’ora a Pescara, dove neanche una rovina, una carta, un manoscritto, una conversazione, ci attrarrà e potrà trattenerci. La fortificazione è rasa al suolo, non resta nulla dell’antica città; un porto-canale, senza banchine, la collega alla città, si attraversa il fiume su un ponte di barche, lungo tutto il suo corso si innalzano caserme per la guarnigione […].

Queste parole di Muzii, di Yriarte, e di altri pescaresi, hanno profondamente segnato il percorso di attenzione alla storia e alla memoria della città.

Licio Di Biase è nato a Chatelineau (Belgio) il 6 giugno 1957. Politico ed amministratore ha ricoperto molteplici incarichi di partito ed istituzionali. Si è dedicato all’approfondimento della storia della città di Pescara, pubblicando vari libri e saggi: Castellamare nel tempo (1997, 1998, 1999, 2004), I giorni della Pescara (2006), Prima Kursaal, poi distilleria… oggi, è l’ex-Aurum (2007), La Madonna dei Sette Dolori tra storia e leggenda (2008), Divina Stella del Mare (2009). Inoltre, ha pubblicato due romanzi storici: Dietro la Chiesa (2004) e Il Processo a Carmela (2009) e due volumi fotografici dal titolo Pescara-Castellamare: immagini ed emozioni (2001, 2003). Inoltre si è dedicato all’analisi e alla ricostruzione storica dell’esperienza politica dei democratici cristiani abruzzesi, e ha pubblicato due libri: L’era della Balena (2003) e Giuseppe Spataro, una vita per la democrazia (2005).