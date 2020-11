“La gatta selvatica”, l’ultimo libro di Novella Fiore

Il romanzo, ambientato in Abruzzo tra il 1956 e il 2005, é una saga familiare che ha come personaggi principali il padre, la madre e 5 figli

AVEZZANO – Si intitola “La gatta selvatica”, l’ultima opera di Novella Fiore, presentato il 13 agosto scorso durante il 36° Festival Internazionale di mezza estate che si tiene ogni anno a Tagliacozzo (AQ).

Il romanzo è ambientato in Abruzzo tra il 1956 e il 2005. Si tratta di una saga familiare che ha come personaggi principali il padre, la madre e cinque figli. La storia comincia quando il figlio maggiore ha 16 anni e la bambina più piccola ne ha appena 5. Una grande eredità cambierà radicalmente lo stile di vita della famiglia Antonelli, che sarà molto invidiata da tutto il paese. Gioie e grandissimi dolori si alterneranno nella vita dei cinque ragazzi e dei loro genitori. I fratelli,sempre uniti in tutte le vicissitudini della loro esistenza, si troveranno a fare delle scelte importanti per il loro futuro, rinunciando completamente ad alcune aspirazioni personali. L’unità familiare aiuterà la figlia del fratello maggiore,una giovane donna molto fragile e tormentata, ad uscire dalla spirale della violenza nella quale è stata trascinata da un malvivente?

Il libro è stato stampato presso la casa editrice “Eta beta -ps.” a Lesmo (MB). Le prime 250 copie in dotazione dell’autrice sono state tutte vendute. Il romanzo sta riscontrando un grande favore di pubblico : molti hanno detto che i caratteri dei personaggi sono descritti benissimo, che la storia, scorrevole ed avvincente, piena di colpi di scena, trasporta il lettore nella narrazione stessa .Il genere è drammatico ,tendente al thriller, anche se ci sono pagine di commedia e d’amore. Nel romanzo “La gatta selvatica” si ride,si piange : SI VIVE.

Il libro si può comprare tramite e-book presso le vetrine online di “Mondadori store” (copie esaurite)di IBS, “La Feltrinelli”,”Libraccio”e di altri e si può prenotare presso le librerie “fisiche” di tutta Italia.

Novella Fiore, l’autrice, è una giovane donna, sociologa forense, criminologa ed operatrice anti-violenza, CTU presso il Tribunale di Avezzano,ha molta esperienza nel campo della violenza sulle donne ed è specializzata in materia di alienazione parentale e potestà genitoriale.