Chieti, ripristino dei bagni pubblici: il sopralluogo del sindaco

L’Amministrazione comunale: “Riattiveremo quelli su cui è possibile agire subito. Stiamo individuando modalità di intervento e gestione”

CHIETI – In mattinata il sindaco Diego Ferrara ha effettuato una prima parte dei sopralluoghi che interesseranno i bagni pubblici cittadini, perché si proceda al ripristino dei servizi, ove possibile e alla manutenzione di quelli impraticabili. Con il sindaco gli assessori ai Lavori Pubblici, Stefano Rispoli, all’Ambiente Chiara Zappalorto e al Commercio Manuel Pantalone e il consigliere Edoardo Raimondi.

“Siamo andati a verificare la situazione dei bagni pubblici di piazza San Giustino e piazza Malta – riferiscono sindaco e l’assessore Rispoli – ma andremo anche in piazza Garibaldi, piazzale Marconi, piazzale Sant’Anna, via Pescara e alla Villa comunale, per capire quali sono quelli che possono tornare funzionanti subito e avviare i lavori che servono per aggiungere via via anche gli altri. Si tratta di un problema che vogliamo risolvere, perché Chieti non può farne a meno, a maggior ragione in questo periodo di lockdown che rende indisponibili i bagni dei bar e dei locali. Ad oggi l’unico effettivamente operativo è quello della Villa comunale. A piazza San Giustino abbiamo però trovato una situazione migliore di quella che ci aspettavamo, cosa che ci potrà consentire di riaprire in breve tempo tutto o parte del diurno. Più complessa la situazione in piazza Malta, dove c’è anche il mercato e dove sarebbe necessario riattivare e pulire i bagni esistenti, per evitare che la zona diventi ricettacolo di sporcizia, responsabilizzando anche i fruitori a lasciarli in condizioni decorose. A tal fine, e perché restino funzionanti a lungo, stiamo individuando il miglior modo di gestirne l’uso, perché avvenga in trasparenza e siano sempre a servizio della città, ma si possa controllarne costantemente lo stato”.