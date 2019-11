La dinastia dei DePasquale di Pittsburgh in Pennsylvania

GAMBERALE – Tutto ebbe inizio con Pietro “Peter” De Pasquale imprenditore edile e fondatore della “Saint Lorenzo di Gamberale Society”. Pietro “Peter” DePasquale (De Pasquale) nacque a Gamberale (CH), il 22 dicembre del 1884, da Bartolomeo (ventiquattrenne “contadino” figlio di Raffaele e Felicia Bucci) e di Antonia Di Nardo (venticinquenne “contadina” figlia di Giuseppe e Carmina Di Nardo). L’atto di nascita di Pietro fu registrato dinanzi all’assessore Francesco De Iuliis).

I suoi genitori si erano spostati il 23 dicembre 1880. Giovanissimo decise di emigrare alla ricerca del “sogno americano”. Si stabilì a Pittsburgh , contea di Allegheny, in Pennsylvania dove esisteva una folta colonia di famiglie provenienti da Gamberale. Nel 1910 sposò Maria De Iuliis che gli diede tre figli: Alfred, Robert, Eugene. Peter De Pasquale fondò, 16 agosto 1914 (con lui Felix De Iuliis, Guy Sciulli, Ralph Bucci and Guy De Iuliis) la “Saint Lorenzo di Gamberale Society” (con 53 famiglie di Gamberale emigrate in America). L’associazione, che si diede il nome del Santo Patrono di Gamberale, si preoccupò di sostenere chiunque avesse bisogno di superare le più difficili situazioni. Pietro “Peter” DePasquale fu per anni uno dei più importanti imprenditori del settore edile. Tra le sue massime realizzazioni: il ponte “ Ohio River Boulevard”; il “ Bell’s Run Sewer”; la “Wood Street Sewer” e poi tutti i lavori per lo “Stadium University” di Pittsburgh.

Il figlio Eugene “Jeep” DePasquale nacque nel 1922 e fu politico schietto sempre pronto ad aiutare amici e bisognosi. Fu consigliere, del Partito Democratico, per quattro mandati della città di Pittsburgh e per sei anni ricoprì il ruolo di Presidente. Una figura “leggendaria” della politica di Pittsburgh. L’ex sindaco Sophie Masloff lo definì: “Votò sempre a favore del sindacato. Nessun politico, nessun politico bianco, ha avuto lo stesso sostegno che ebbe lui dalla comunità afro-americana. Era un uomo rude con un cuore d’oro”. Eugene DePasquale fu anche presidente del consiglio di amministrazione della Contea di Allegheny per quasi un decennio. Sposò Josephine Bellisario che gli diede cinque figli: Carol Ann, Alfred, James E., Eugene e Mark. Eugene DePasquale morì il 2 gennaio del 2008.

Eugene Anthony De Pasquale, un nipote di Eugene “Jeep”, ha anche lui seguito la strada politica. N ato il 3 agosto 1971 è un politico del Partito Democratico americano che funge da Auditor General (revisore generale) della Pensylvania . Dal 2007 al 2013, ha prestato servizio presso la Pennsylvania House of Representatives , in rappresentanza del 95° distretto con sede nella Contea di York . DePasquale nel 2012 sconfisse il rappresentante dello stato il repupplicano John A. Maher nella elezione di “Auditor General” della Pennsylvania. Nelle elezioni del 2016, DePasquale fu rieletto revisore generale con il 50,0% dei voti, sconfiggendo il repubblicano John Brown. Eugene Anthony DePasquale ha annunciato che nel 2020 si candiderà alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti per rappresentare il decimo distretto congressuale della Pennsylvania.

Nella foto la storica sede della “St. Lorenzo di Gamberale Mutual Benefit Association”

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”