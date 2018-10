La Civitella C5 alla prima trasferta venerdì in Campania

Per la terza giornata di campionato affronterà la Feldi Eboli. In classifica i biancazzurri ancora a quota zero dopo le prime due

EBOLI – Venerdì 12 ottobre, anticipo della 3a giornata di campionato. La ColorMax Civitella C5, nella sua prima vera trasferta fuori dal PalaSantaFilomena di Chieti, farà visita alle volpi della Feldi Eboli. La classifica per i biancazzurri, dopo solo due giornate di gioco, è ancora ferma a quota zero. Si va ad Eboli con la voglia e la determinazione nel dover conquistare i primi punti storici di questa Serie A. I ragazzi di mister Palusci hanno lavorato senza sosta in tutta la settimana, ritoccando quei meccanismi che non hanno funzionato nelle precedenti uscite e perseverato su quanto di buono visto.

Tutti abili e arruolati o quasi, resta indisponibile Vitinho per la trasferta. Mister Palusci presenta la partita: ”Si torna in campo contro un’altra squadra difficile, ma d’altronde il livello della Serie A è questo e se ci soffermiamo a vedere i nomi degli avversari non smuoveremo mai la classifica. Stiamo dimostrando che nulla è impossibile, veniamo da due buone prestazioni, ma ci manca ancora qualcosa, ancora non ci siamo, dobbiamo continuare a lavorare e mettere quel qualcosa in più in partita, iniziando da Eboli”.

Fabinho, autore della doppietta contro Real Rieti, analizza la prossima partita: “Contro la Feldi Eboli dobbiamo fare una partita diversa; si va in trasferta e giochiamo in un PalaDirceu con pubblico avverso. In settimana ci siamo preparati bene sotto ogni punto di vista, tecnico e tattico. Il gruppo c’è e siamo trascinati dalla voglia di fare i nostri primi punti”.

Appuntamento venerdì 12 ottobre, alle ore 20:30; PalaDirceu di Eboli. Arbitri del match saranno Daniele Di Resta (Roma 2), Vincenzo Sgueglia (Civitavecchia); crono Giovanni Ferraioli Vitolo (Castellammare di Stabia).

Per chi non potrà essere presente al palazzetto, la partita sarà visibile in diretta PMGSport (www.pmgsport.it). La Feldi Eboli è a quota 3 punti in classifica e viene da un vittoria maturata in trasferta contro la Lazio C5.