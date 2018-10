2-4 il risultato finale della sfida. In gol per la squadra abruzzese Fabinho, autore di una doppietta

CHIETI – Partita in equilibrio su ritmi altissimi. Parte bene il Civitella, il più in palla dei ragazzi di mister Palusci è Titon; nei primi 5′ minuti di gioco impensierisce l’estremo difensore del Rieti, Garcia Pereira, per ben cinque volte. Da una sfida personale si passa al break di Tuli che porta in vantaggio gli amarantoclesti su una ripartenza errata della ColorMax. Ma non c’è tempo di esultare che, sempre Titon, serve un assist al bacio per Fabinho che basta solo spingere la palla in rete.

Si torna in pareggio e su una rimessa dal fondo per i padroni di casa Fabinho raddoppia con un bel tiro da fuori. Il vantaggio dura poco, a ristabilire la partita in pareggio ci pensa Kaka. Il primo tempo finisce con le due squadre in pareggio per 2 a 2.

Lo spartito della partita, nella ripresa, continua nel direzione dell’equilibrio, occasioni da una parte e dall’altra, a rompere questa stabilità, a circa metà ripresa, è RAFINHA con un pregiato tracciante laterale che si i infila sotto il sette della porta di Mazzocchetti. Il Civitella ci prova a riprendere l’incontro e gioca il restante tempo di gioco con il portiere di movimento, ma ad allungare è il Rieti con Joaozinho che si invola a porta vuota dopo un errato giro palla dei biancazzurri.

TABELLINO

CIVITELLA COLORMAX SIKKENS-REAL RIETI 2-4 (2-2 p.t.)

CIVITELLA COLORMAX SIKKENS: Mazzocchetti, Morgado, Horvat, Coco Schmitt, Titon, Gargantini, Rocchigiani, Jelavic, Romano, Correia, Fabinho, Curri, Pavone. All. Palusci

REAL RIETI: Garcia Pereira, Chimanguinho, Nicolodi, Jefferson, Rafinha, Esposito, Stentella, Tuli, Borges, Chilelli, Joaozinho, Kakà, Evandro, Giannone. All. Mannino

MARCATORI: 5’40’’ p.t. Tuli (R), 6’34’’ e 8’20’’ Fabinho (C), 13’ Kakà (R), 9’20’’ s.t. Rafinha (R), 18’10’’ Joaozinho (R)

AMMONITI: Morgado (C), Horvat (C), Jefferson (R)

ARBITRI: Nicola Maria Manzione (Salerno), Luigi Fiorentino (Molfetta) CRONO: Gabrio

Scarpetti (San Benedetto del Tronto)