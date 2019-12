La Bottega della Qualità, nuovo punto vendita a Martinsicuro

MARTINSICURO – Continua con successo il nuovo progetto di espansione sul territorio abruzzese dell’ azienda proprietaria del marchio aziendale denominato La Bottega della Qualità. L’azienda lo scorso Sabato 14 Dicembre ha deciso di aprire un nuovo punto vendita al dettaglio a Villa Rosa di Martinsicuro (TE) in Via Gentile da Fabriano al civico 4, per essere sempre più presente sul territorio e poter soddisfare al meglio le esigenze della clientela privata.

Il nuovo punto vendita, offre una vasta scelta di prodotti enogastronomici di qualità : salumi, formaggi, confetture, sott’oli, dolci, vino, birra, liquori e quant’ altro di specifico nel settore alimentare. L’azienda opera da sempre nel settore enogastronomico con marchi di prestigio, vendendo nel settore privato nelle regioni Abruzzo e Marche.