Koalescion percussion ensamble senior il 18 agosto a Pizzoli

La formazione esegue accattivanti trascrizioni originali per strumenti a percussione di celebri brani moderni e di vario genere

PIZZOLI (AQ) – Nuovo appuntamento di Abruzzo dal Vivo a Marruci di Pizzoli (AQ) domani, martedì 18 agosto alle ore 21 nella Santa Maria ad Triticum, “Koalescion percussion ensamble senior” con Andrea D’Intino, Walter Caratelli, Manuel D’Armi, Matteo Di Rocco, Luca Ricciuti.

La formazione esegue accattivanti trascrizioni originali per strumenti a percussione (vibrafoni, marimbe, timpani, drum set, percussioni varie) di celebri brani moderni e di vario genere, dal latin al pop, al rock anni 80, al funk fino alle colonne sonore dei film più belli degli ultimi anni.

Un ritmo coinvolgente con una cornice d’eccezione, la Chiesa di Santa Maria ad Triticum di Marruci, la cui costruzione fu completata nel XVIII secolo in epoca barocca su una più antica cappella. Un luogo che ha seguito lo sviluppo della comunità locale, usata prima come parrocchia gentilizia, riservata ad alcune famiglie, oggi, dopo i lavori di consolidamento post sisma, ospita l’intera comunità per le funzioni religiose

“É importante” sottolinea il Sindaco di Pizzoli Gianni Anastasio “comprendere la grande forza di iniziative come Abruzzo dal Vivo che, anno dopo anno, diventano un appuntamento irrinunciabile per i territori più fragili e interni, ma bellissimi, spesso trascurati dai grandi flussi turistici, che grazie a questi eventi trovano momenti di visibilità”.

Il Festival Abruzzo dal Vivo è una iniziativa finanziata dalla Direzione Generale dello Spettacolo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, voluta dalla Regione Abruzzo, realizzata grazie alla rete dei 23 comuni del cratere con il Comune di Crognaleto capofila.

Si ringraziano i partner del festival Abruzzo dal Vivo che hanno contribuito a rendere possibile questo evento: Bim e Camera di Commercio di Teramo.

Hanno collaborato: Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, DMC Terre dei Popoli, Associazione Distretto Turistico Montano Gran Sasso d’Italia. La Direzione artistica e l’organizzazione sono affidate ad ACS Abruzzo Circuito Spettacolo.

INGRESSO LIBERO FINO AD ESAURIMENTO POSTI

È Previsto protocollo COVID-19, è obbligatorio munirsi di mascherina