Tommaso Compagnucci vince il Torneo Bartolacci a Roseto

Il marchigiano dopo tre ore di un grande macht batte il favorito Giorgio Ricca testa di serie n° 1 e 680 della classifica ATP. L’incontro si è disputato al campo del Tennis Club Roseto

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Grande sorpresa alla finale di ieri del Torneo Nazionale Open Bartolacci, svoltosi sui campi del Tennis Club Roseto. A metterla a segno è stato Tommaso Compagnucci (CT Giuseppucci Macerata),che con il punteggio di 63 46 76 elimina il favoritissimo Giorgio Ricca (Tennis Team Avino), testa di serie n° 1 e 680 della classifica ATP. Un match che ha regalato agli spettatori grandi emozioni e tennis di livello. Dopo un primo set vinto da Compagnucci, che ha espresso un gioco vario e incisivo, riuscendo a spezzare il ritmo all’avversario anche con palle corte imprendibili, al secondo c’è stato il recupero di Ricca, che ha messo a segno ottimi vincenti. La terza partita si è mantenuta in equilibrio fino al sei pari. Senza storia il tie break con Compagnucci che ha preso il sopravvento con un doppio ace chiudendolo con il punteggio di 7 a 2. Tommaso Compagnucci, ventenne marchigiano, attualmente classifica 2.3, è reduce da due vittorie ad altrettanti Open e ad una prima qualificazione ad un torneo di 25mila dollari a Trento. Si allena al circolo tennis Ancona con il maestro Luca Quintilliani.

Oltre alla finale del tabellone principale si sono disputate le 3 finali delle altre categorie: nella categoria 4.NC Luca Rosa Leonard (TC Roseto) si è imposto in due set su Alessandro Mazzagatti (TC Notaresco); nella 4a categoria Luigi Castellaneta (CT Bari) ha battuto in due set Marco Rosini (TC Roseto); nella 3a Lorenzo Marcone (Easy Tennis Pescara) ha liquidato anch’egli in due set Daniele Pece (Contrada Cavalli L’Aquila).

Va in archivio così l’edizione 2020 del Torneo Open che ha visto la partecipazione di circa 200 atleti provenienti da quasi tutte le regioni italiane, oltre a diversi atleti under di spicco a livello nazionale e internazionale. Si sono messi in luce i fratelli Lorenzo e Matteo Sciahbasi, rispettivamente di 15 e 13 anni (Matchball Firenze e CT Maggioni), Andrea Rossi Principe, under 14 (CT Lanciano), sotto tono, invece, Pietro Augusto Lavoratori under 16 (CT Perugia).

Soddisfazione è stata espressa dal presidente Luigi Bianchini: “Ringrazio tutti gli sponsor che hanno permesso lo svolgimento del torneo. Un ringraziamento va anche al Giudice arbitro Annarita Iachini per la professionalità e l’impegno mostrati duranti i 16 giorni, al direttore Armando Risi e all’arbitro della finale Luciano Tommarelli”.

Oggi è gia partita l’organizzazione del prossimo torneo, il Memorial “Pietro Di Berardino”, rivolto ai giovani dall’under 10 all’under 18 maschile e femminile, che si svolgerà dal 5 al 13 settembre prossimo.