Secsolutionforum, successo per l’evento sulla sicurezza a Pescara

Oltre cinquecento professionisti del comparto della sicurezza hanno risposto con entusiasmo alle sfide del mercato

PESCARA – Grande soddisfazione per l’edizione 2019 di Secsolutionforum, mostra convegno dedicata a nuove tecnologie e formazione nel campo della sicurezza, che ha registrato la presenza di oltre 500 partecipanti. L’evento, pensato per rispondere alla forte necessità di aggiornamento dei professionisti del territorio, tra cui impiantisti, system integrator, installatori specializzati ma anche Pubblica Amministrazione, non ha deluso le aspettative. Ha garantito formazione e interventi di qualità su nuove opportunità e soluzioni offerte dal mercato. Al successo dell’evento hanno contribuito gli esperti di aziende, istituzioni e i docenti di Ethos Academy, oltre alla presenza di prodotti e soluzioni più innovativi nel campo della sicurezza.

Durante la manifestazione, sono stati affrontati diversi argomenti, spaziando su numerose tematiche dalla videosorveglianza e sicurezza urbana, passando da normativa antincendio, soluzioni antintrusione, GDPR e privacy toccando anche temi attuali come la responsabilità civile e penale per gli operatori della sicurezza e come proporsi sul mercato.

“La reazione delle istituzioni, delle aziende partner e soprattutto dei professionisti di questo territorio è stata molto positiva” commenta Andrea Sandrolini, CEO di Ethos Media Group “Vedere i protagonisti di questo settore credere nella qualità dei contenuti e nella condivisione di filiera per raggiungere un obiettivo comune, ovvero la crescita del settore, è davvero una soddisfazione per noi che operiamo nella divulgazione e nella formazione della sicurezza da tanto tempo. I partecipanti a secsolutionforum hanno compreso l’importanza della formazione come fattore chiave per rimanere competitivi in un mercato in profondo cambiamento”.

“Nonostante le difficoltà poste dall’attuale situazione economica, l’integrazione delle nuove tecnologie nelle soluzioni di sicurezza offre nuove possibilità di mercato, di lavoro e di business, spunti di crescita, opportunità di collaborazione per i professionisti anche con la Pubblica Amministrazione, basta esserne consapevoli e pronti a coglierle. Questo è il messaggio che abbiamo lanciato e che è stato colto dai presenti”.

Secsolutionforum ha saputo fornire una risposta qualificata alle necessità formative dei professionisti del settore, focalizzandosi sugli aspetti che maggiormente impattano l’attività di chi progetta, installa e gestisce impianti di sicurezza.

“Da questo presupposto partiamo subito con l’organizzazione della nuova edizione, con l’obiettivo di fornire a un numero sempre maggiore di professionisti gli strumenti per valorizzare sé stessi e le piccole e medie imprese italiane” Conclude Sandrolini.

Per maggiori informazioni sull’evento: https://www.secsolutionforum.it/