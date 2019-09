Kajus Okmanas nuovo playmaker dell’Amatori Pescara

“Mi piace già la città e lavorare con i miei compagni. Ho tanta voglia di vincere e tutto deve essere finalizzato a regalare soddisfazione e successi a questo club”

PESCARA – La società Amatori Pescara è lieta di annunciare l’arrivo in biancorosso di Kajus Okmanas, playmaker lituano classe 1995 già visto in Italia a Ceglie. E si tratta di un vero e proprio colpaccio, fortemente voluto per innalzare la qualità ed il talento del roster guidato da coach Marco Verderosa. Con 10.6 punti di media e 3.5 assists a gara nel corrispondente campionato di A2 lituano (NKL – Nacionalinė krepšinio lyga) con la maglia del KK Telsiai nell’ultimo campionato disputato in patria, si candida ad essere in maglia biancorossa un top player del campionato, Cresciuto nel KSK Prienai e transitato poi nel KK Rasai Raseiniai prima di sposare con grande convinzione il progetto Amatori, Kajus è fortemente motivato a lasciare il segno.

Visione di gioco, freddezza, lucidità, presenza costante e scelta ottimale delle situazioni in campo sono solo alcune delle qualità di un giocatore destinato a far innamorare gli sportivi pescaresi e i tifosi biancorossi. Dotato di ottimo fisico e di un palleggio elegante e mai fine a se stesso, Kajus sarà fondamentale nelle alchimie tattiche di coach Verderosa, che ce lo presenta così: “Parliamo di un giocatore di livello, forte fisicamente e tecnicamente. Farà sentire la sua presenza in campo in entrambe le fasi e sarà fondamentale per innescare i compagni, essendo dotato di grande acume nella lettura delle situazioni di gioco contingenti. Da lui ci aspettiamo molto”.

Kajus, dal canto suo, si sta ambientando in fretta. “Voglio innanzitutto ringraziare il mio agente, la società, il d.s. Pappacena e il tecnico per aver favorito il mio arrivo qui, dove c’è un grande progetto che mi è piaciuto sin dal primo momento. Per me è stato davvero importante capire che qui si guarda al futuro con la volontà di salire di livello e questo è stato fondamentale nella mia scelta. Mi piace già la città e lavorare con i miei compagni, ci diamo dentro duro ad ogni allenamento per farci trovare pronti ad inizio campionato. Ho tanta voglia di vincere e tutto deve essere finalizzato a regalare soddisfazione e successi a questo club”.

La società, infine, annuncia i nomi degli under che già lavorano agli ordini di coach Marco Verderosa e del suo staff, garantendo intensità agli allenamenti.

Si tratta di Davide Taglieri (pivot 2001), Andrea D’Onofrio (play 2002), Francesco Di Paolo (ala 2002), Federico Di Fabio (play-guardia 2001), Jimmy Antonini (play-guardia 2001) e Simone Pietrantoni (guardia-ala 2000).

“Stiamo dando a questo gruppo di under la possibilità di far parte della prima squadra”, le parole di coach Matteo Di Iorio, assistente di coach Verderosa e tecnico che conosce alla perfezione questi ragazzi, “e per loro questo deve essere un punto di partenza nel personale percorso di crescita. Taglieri nella scorsa stagione ha collezionato qualche presenza in B ma per tutti questa è una bella possibilità di confrontarsi con i senior. I margini di miglioramento sono per tutti enormi e siamo convinti che, continuando a lavorare come stanno facendo, tutti potranno dare il proprio contributo e togliersi delle belle soddisfazioni”.