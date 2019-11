Joseph J. Casasanta direttore di bande musicali e professore in Indiana

I suoi genitori erano emigranti provenienti da Campo di Giove e Cansano in provincia dell’Aquila

CAMPO DI GIOVE – Joseph J. Casasanta nacque a Milford in Massachusetts, il 23 gennaio del 1901, da Giovanni e Antonia Villani. Il padre di Joseph giunse a Milford nel 1886 da Campo di Giove (AQ). La madre era di Cansano (AQ). A giusta ragione vennero ritenuti i “pionieri” italiani di questo angolo del Massachusetts. Giovanni e Antonia ebbero oltre a Joseph altri quattro figli: Daniel, Nicholas, Salvator e Mary. Joseph mostrò sin da piccolo una straordinaria propensione verso la musica. Una dote di famiglia evidentemente.

Infatti anche il fratello più grande Nicholas, che di certo lo aiutò, divenne direttore di banda con la “Peachy Orchestra”. Joseph all’inizio degli anni ’20 si recò in Indiana dove si iscrisse alla “University of Notre Dame”. Si ritiene che Joseph Casasanta sia stato il primo studente a conseguire la laurea in arti musicali alla “University of Notre Dame”. Joseph Casasanta fu direttore di Bande musicali per 19 anni, a partire dal 1923. Ricoprì la carica di Presidente del Dipartimento di Musica della “University of Notre Dame” dal 1927 al 1932 e fu poi direttore del “Glee Club” dal 1927 al 1938. Diresse anche la “University Band” e fondò i “Linnets di Notre Dame” e la “South Bend Sympony”.

Durante il suo mandato come direttore della band, Casasanta compose molte canzoni della scuola di Notre Dame come” Hike”, “Notre Dame”, “On Down the Line”, “When Irish Backs Go Marching By ” (vero inno della squadra locale di baseball), “Our Mother” scritta per il funerale di Knute Rockne nel 1932. Nel 1924 sposò Anna Catherine Fagan (1902-1980) che gli diede due figli: Joseph jr. (1926-1988) e Maria (1933-1999). Il professor Joseph J. Casasanta morì il primo dicembre del 1968.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”