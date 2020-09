Joseph A. Di Medio il figlio del minatore che divenne affermato chirurgo in Pennsylvania

CIVITELLA MESSER RAIMONDO (CH) – Jospeh Di Medio nacque a Minersville, contea di Schuylkill, in Pennsylvania, il 3 maggio del 1896, da Nicola Di Medio (trentaduenne “contadino” – figlio di Giuseppandrea e Filomena D’Orazio) e da Filomena D’Alessandro (ventinovenne – “contadina” – figlia di Ferdinando e Maria D’Angelo). Entrambi i suoi genitori erano nati Civitella Messer Raimondo, in provincia di Chieti, dove si erano sposati il 21 maggio del 1885 (l’atto di matrimonio fu certificato in comune dall’allora sindaco Gennaro dei Conti Baglioni). Nicola e Filomena emigrarono verso gli Stati Uniti nel 1888 e stabilirono la loro residenza a Minersville (villaggio di minatori).

Oltre a Joseph in casa Di Medio arrivarono altri sei figli: Mamie, Michael, Mary, Julia, Theresa e Anthony. Nicola dopo aver lavorato in miniera riuscì ad aprire una piccola società che commercializzava carbone. Joseph A. studiò alla “Minersville High School” e alla “Hahnemann Medical College”. Veterano dell’esercito statunitense durante la prima guerra mondiale. Si laureò in medicina. Fu medico al “J. Lewis Crozer Hospital “ di Chester e al “Women’s Homeopathic Hospital” di Philadelphia. Nel 1920 ottenne la specializzazione in medicina generale. Dal 1925 si dedicò alla sola chirurgia divenendo primario di chirurgia del “Mercy Hospital” di Chester (dove fu anche presidente del consiglio di amministrazione). Il “Mercy Hospital” fu reso uno dei più belli, moderni ed attrezzati della intera Contea. Il dottor Di Medio fu anche primario di chirurgia del “Sacred Heart Hospital” di Chester.

Promosse costantemente attività a favore della causa degli italo-americani. Sostenne e fondò associazioni di beneficenza. Visitava gratuitamente i poveri. Per oltre trent’anni promosse raccolta fondi a favore della sua nazione d’origine. Nel 1953 ricevette la Stella della Solidarietà dal Governo italiano. Nel 1937 fu tra i fondatori del “Columbus Center” di Chester di cui fu presidente del Consiglio di amministrazione. Era ritenuto uno degli uomini più autorevoli della intera Pennsylvania. Sposò, nel 1919, Nydia Thomas che gli diede due figli: Mary e Helen. Dopo la morte della moglie si risposò con Kathleen O’Melia che gli diede quattro figli: Kathleen, Rosemarie, Julia e Jean. Joseph A. DI MEDIO morì l’8 ottobre del 1988.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”