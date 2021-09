“Jill Cooper Freedom”, l’evento arriva a Giulianova: ecco quando

GIULIANOVA – Ancora un evento sportivo, in questo mese di settembre. Domenica prossima, infatti, la conduttrice televisiva statunitense Jill Cooper, che è anche personal trainer e maestra di fitness, porterà a Giulianova una dimostrazione del suo “Jill Cooper Freedom”.

Più che una tecnica sportiva, si tratta di un approccio all’allenamento fisico fondato sull’armonia tra corpo e mente. Grazie ad un’iniziativa voluta e proposta dalla trainer giuliese Emanuela Brecciarolla, Jill Cooper sarà al centro di uno dei suoi “appuntamenti aperti” e condurrà i partecipanti lungo un viaggio dentro la propria mente e dentro la città. Guidati dalla sua voce, si arriverà, alla fine di questa camminata a tempo di musica, a sperimentare anche il “Superjump”, un allenamento completo che si effettua con un trampolino elastico di nuova generazione.

Il raduno è previsto per le 10 in piazza del Mare; per le 10.30 la partenza. Tutte le informazioni al 3202530229. Ha supportato la realizzazione dell’evento il consigliere comunale Carina Di Valerio.

«Si tratta di un’occasione preziosa – spiega – Jill Cooper conta su un numero enorme di estimatori, che la seguono in molti dei suoi appuntamenti. Per la data di Giulianova si sono prenotate persone provenienti da tutte le regioni d’Italia. Con lei, sarà in azione anche una notevole macchina mediatica. Giulianova, dunque, sarà in movimento ma anche in vetrina. Sport e promozione del territorio, insomma, dimostreranno di saper andare di pari passo».

«Siamo felici di poter trascorrere così l’ ultimo weekend estivo – aggiunge l’assessore Marco Di Carlo – Lo sport e le sane pratiche di vita sono state caratterizzanti in questa ultima fase di Giulia Eventi. Visto l’ alto indice di gradimento, credo che sia una formula da ripetere e addirittura da potenziare».