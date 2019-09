Jacopo Sirapari a Bari per il Concerto in Memoria di Aldo Moro

Sul podio per dirigere l’Orchestra Sinfonica di Bari nella Cattedrale storica di San Sabino. Partecipazione straordinaria del soprano Giuliana Gianfaldoni

BARI – Lunedì 23 Settembre nella Cattedrale storica di Bari di San Sabino il direttore aquilano Jacopo Sipari, di ritorno dall’eccezionale con certo con la Israel Symphony Orchestra a Tel Aviv, è salito sul podio dell’Orchestra Sinfonica di Bari per un grande concerto in memoria di Aldo Moro con la straordinaria partecipazione del soprano Giuliana Gianfaldoni, apprezzatissima al Rossini Festival per Viaggio a Reims.

“É un grande onore per me poter avere il privilegio di dirigere un così importante concerto che commemora l’operato di uno dei più grandi personaggi della vita politica italiana dell’ultimo secolo”.

Questo il programma con l’esecusione:

G. Verdi “Preludio” da La Traviata

G. Puccini Valzer di Musetta da La Bohème

P. Mascagni “Intermezzo” da Cavalleria Rusticana

G. Verdi “Caro nome” da Rigoletto

G. Rossini Sinfonia da L’Italiana in Algeri

G. Donizetti “Quel guardo il cavaliere” dal Don Pasquale

V. Perrone “Ave Maria”

N.Rota Il Padrino, La dolce vita, Otto e mezzo, (orchestrazione di Michele Cellaro)

V. Bellini “Oh! Quante volte” da I Capuleti e i Montecchi

Sipari, che già aveva diretto l’orchestra di Bari lo scorso anno in un concerto omaggio a L. v. Beethoven, torna in Puglia dove lo attende la grande produzione di Carmen di Bizet in Ottobre con l’Orchestra di Lecce e del Salento in Ottobre.