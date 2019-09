Film in Abruzzo: novità al cinema dal 26 settembre [trailers]

Dodici i film in uscita dal 26 settembre. Tra questi Vivere, Il pianeta in mare, Rambo – Last Blood, Diego Maradona. Trame e trailers

Sportive, documentari, di fantascienza, di azione, biografiche, di avventura, di animazione,drammatiche: sono le dodici nuove pellicole che ci attendono sul grande schermo dal 26 settembre. Accanto alle informazioni di questi film anche il trailer. All’interno dei link qui sotto presenti potrete invece tovare i titoli dei nuovi film previsti nei principali cinema d’Abruzzo e cliccando sui nomi delle singole strutture anche gli orari e altre informazioni utili.

FILM IN PROGRAMMAZIONE IN ABRUZZO: Pescara – Chieti – Teramo – L’Aquila





Cominciamo con Diego Maradona, dedicato a uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi. Il 5 Luglio 1984, Diego Armando Maradona giungeva a Napoli: fu la consacrazione di un mito. L’icona calcistica più celebre del mondo e la città più passionale d’Europa mostrarono subito di essere perfetti l’uno per l’altra.

Ad Astra è un film di fantascienza che narra la storia di Roy McBride, ingegnere spaziale, il quale attraversa il Sistema Solare alla ricerca del padre scomparso da vent’anni durante una missione. L’uomo, però, scopre qualcosa che minaccia la sopravvivenza stessa dell’umanità.

Dora e la città perduta è un film di azione. Dopo aver trascorso gran parte della vita nella giungla, la giovane Dora si prepara per la sua avventura più pericolosa: la giovane intraprende una missione per salvare i genitori mentre cerca di risolvere un mistero legato ad una antica civiltà.

Drive me home è il film di Simone Catania che segue la storia di Antonio e Agostino, amici per la pelle che crescono insieme in un paesino siciliano, sognando una vita diversa, altrove. All’età di trent’anni, vivono entrambi all’estero, ma non si vedono né si sentono da anni. Quando Antonio scopre che la sua casa natia, abbandonata da molto tempo, sta per essere venduta all’asta, decide di partire per incontrare Agostino, il suo amico d’infanzia. E da ì inizia un percoro insieme.

Il pianeta in mare, diretto da Andrea Segre e preentato alla Biennale di Venezia, è un documentario che descrive la realtà di Marghera, località industriale situata nella laguna veneziana che da cento anni non smette di pulsare: un mondo in bilico tra il suo ingombrante passato e il suo futuro incerto, dove lavorano operai di oltre 60 nazionalità diverse. Perdersi e stupirsi in luoghi mai raggiunti prima, come il ventre d’acciaio delle grandi navi in costruzione, le ombre dei bastioni abbandonati del Petrolchimico, gli alti forni e le ciminiere delle raffinerie, il nuovo mondo telematico di Vega o le centinaia di container che navi intercontinentali scaricano senza sosta ai bordi dell’immobile Laguna. Attraverso le vite di operai, manager, camionisti e della cuoca dell’ultima trattoria del Pianeta Marghera, le immagini di Andrea Segre ci aiutano a capire cosa è rimasto del grande sogno di progresso industriale del Pianeta Italia, oggi immerso, dopo le crisi e le ferite del recente passato, nel flusso globale dell’economia e delle migrazioni.

Lou Von Salomé è un film di genere biografico, che racconta la vita della scrittrice e psicoanalista tedesca di origine russa che probabilmente ispirò Fredrich Nietzsche a creare le prime due parti di Così parlò Zarathustra.

C’è molta attesa per Rambo – Last Blood con Sylvester Stallone e Paz Vega. Nel quinto capitolo della saga Rambo si è ritirato a vita privata in Arizona. Quando però riceve la notizia che una giovane a lui legata, dopo aver attraversato il confine con il Messico per andare a una festa, è stata rapita, decide di andare nella sua ricerca.

Di animazione Shaun una vita da pecora: Farmageddon, che narra le avventure di una pecora fuori dal comune, che vive nella placida campagna inglese.

Vivere è il nuovo film di Francesca Archibugi con protagonisti Micaela Ramazzotti e Adriano Giannini. La pellicola, presentata fuori concorso a La Biennale di Venezia, verte sul racconto delle relazioni emotive di una famiglia e degli sconvolgimenti improvvisi portati da nuovi incontri.



Chiudiamo questa carrellata novità con il drammatico Yesterday. Jack Malik, mediocre cantautore di provincia, sopravvive ad un bizzarro incidente, risvegliandosi in un mondo che non ha mai sentito parlare dei Beatles. L’uomo utilizza quindi le loro più celebri canzoni per raggiungere il successo.