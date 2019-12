IX^ edizione del “Presepe Vivente” di Campli [FOTO]

CAMPLI – Tantissimi visitatori hanno sfidato il freddo di una domenica pomeriggio decisamente invernale per venire a visitare la IX^ edizione del “Presepe Vivente” di Campli, organizzato dalla Famiglia Francescana di Campli presso il Convento dei Frati Cappuccini.

“Come ormai tradizione è stato un pomeriggio magico per grandi e piccini – dichiarano i rappresentanti della Famiglia Francescana di Campli – ci teniamo a ringraziare per la sua graditissima presenza S.E. il Vescovo della Diocesi di Teramo-Atri, Mons. Lorenzo Leuzzi, che ha avuto splendide parole per questo nostro Presepe Vivente, con lui i Frati Cappuccini che ci hanno offerto, come sempre, la loro collaborazione ed il loro sostegno, il Sindaco di Campli, Federico Agostinelli, che ha interpretato uno dei Re Magi, tutti gli amici ed i volontari che, armati di sorriso e tanta buona volontà, hanno sfidato, in costume d’epoca, le rigide temperature per trasportare i visitatori nelle “magiche atmosfere” della vita a Betlemme e, non ultime, le centinaia di amici che, sin dal primo pomeriggio, sono venuti a visitare il nostro Presepe Vivente, a testimonianza di un legame forte che si è instaurato con il territorio, ma non solo, visto che abbiamo registrato presenze da ogni parte della nostra provincia”.

Un ringraziamento va poi alla Sacra Famiglia, interpretata da Natascia Di Giacomo (la Madonna), il piccolo Andrea Tortù (il bambinello) e Dino Scortica (San Giuseppe).

“L’appuntamento va, fin da ora, alla prossima edizione, la X^ che sarà piena di soprese che non vogliamo ovviamente svelare – conclude la nota – speriamo di aver fatto passare un magico pomeriggio a grandi e piccini, trasportandoli per un momento nella vera magia del Natale attraverso le scene della Natività”.